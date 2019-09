Restablecen servicio en El Carrizo con agua con tierra

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de no recibir un buen servicio de agua potable, vecinos de algunas comunidades de la sindicatura de El Carrizo tronaron en contra de la Japama.

De acuerdo con Gregoria Leyva, habitante del Poblado 5, el servicio es malo, no sólo porque es continua la suspensión, sino porque cuando reciben agua es de mala calidad, imposible para el consumo humano.

“Sí se fue el agua, pero ya no nos sorprende porque a cada rato se va, a veces dura un día o más, pero ahorita sí tenemos. El problema es que el agua que tenemos no se puede tomar porque está muy sucia, con mucha tierra; no se puede tomar ni se puede usar para cocinar, tenemos que comprar de garrafones”.

Mal servicio. De manera constante, el servicio de agua es malo, se va por días, y cuando hay agua, es de mala calidad. Foto: EL DEBATE

De igual forma, comentó que es muy poca presión lo que reciben en el servicio, incluso tienen que usar cubetas para el baño.

“Aquí afuera si abre la llave es mucha el agua que sale, aunque sea por ratitos, pero adentro de la casa sale muy poca, en el baño casi ni sale; es una batalla y así estamos desde siempre. Ahí está la planta que ni sirve, desde hace mucho tiempo; a nosotros nos mandan el agua de otra planta, a lo mejor por eso batallamos mucho para tener un buen servicio”.

Por su parte, Francisco Gómez criticó a la Junta de Agua Potable, pues, dijo, para el cobro del servicio están puntuales, pero para dar el servicio dejan mucho que desear.

Siempre estamos reportando el servicio porque es malo, más después de las inundaciones del año pasado. Es un abuso lo que hacen y así estamos desde hace mucho tiempo”, asentó.

Sin servir. De acuerdo a los vecinos del Poblado 5, la planta que está en la entrada no abastece a la comunidad, no sirve. Foto: EL DEBATE

El lunes sin servicio

Cabe señalar que la propia Japama informó el martes que por problemas en las líneas de conducción de energía eléctrica dejaba de funcionar la planta Las Isabeles, que surte de agua potable al Poblado 5, 6 y 7, Chihuahuita, Dolores Hidalgo, Carranza, Emigdio Ruiz, El Desengaño, El Venadillo y otras comunidades.

Malos olores

Además del servicio de agua, los vecinos de esta comunidad desde hace varias semanas tienen que soportar los malos olores que produce un hoyo que abrieron en medio de la calle, el cual está lleno de aguas negras.

“Pueden ver que el hoyo está lleno de agua, de moscos; siempre hay moscos y a veces el olor no se puede ni estar adentro ni afuera de la casa. Huele muy mal, están arreglando el drenaje, pero sentimos que tienen mucho tiempo, que no avanzan y no sabemos por qué tienen abierto aquí, además de que es muy peligroso”, declaró Ricardo “N”.