Restauranteros de El Maviri, Ahome, destacan que hubo mucha seguridad en esta Semana Santa

Los Mochis, Sinaloa.- "Tuvimos una Semana Santa con saldo blanco, era lo que se pretendía, que hubiera seguridad, hubo mucha seguridad para El Maviri, hubo coordinación en Vialidad, desde el día jueves que inició la Semana Santa", manifestó Rosabel Ramírez Lugo.

La presidenta de la asociación Prestadores de Servicios Turísticos de El Maviri comentó que también Servicios Públicos municipales de Ahome estuvieron muy pendientes con la recolección de la basura.

Expuso que el problema fue con los acampados, pues se dieron permisos para acampar en la playa y no se tuvo orden.

"Hubo gente caminando, deambulando ya muy noche, había fogatas, no había orden en la cuestión de la gente que se quedó a acampar, también los baños les quedaban muy lejos".

Dijo que también se presentaron tres punto de venta de cerveza en la playa, pero no que no hubo eventos nocturnos.

En el tema de las ventas, dijo que sólo se registró de un 45 a 50 por ciento en los días fuertes como viernes, sábado y domingo, aunque esperaban que el repunte fuera mucho mayor.

"Realmente el viernes hubo un poco más de trabajo para todo el sector productivo, pero realmente en ventas no lo fue lo se esperaba. Vamos a ver esta semana cómo nos va, pero la venta no repuntó, sólo un 40 a 50 por ciento, pero la playa estuvo muy visitada. Algo a lo que se comprometieron y cumplieron las autoridades es que no cerraron el acceso, estuvo abierto y hubo afluencia continuamente. La gente disfrutó".