Restauranteros de El Maviri, Ahome piden conocer protocolos durante Semana Santa

Los Mochis, Sinaloa.- Los restauranteros de El Maviri informaron que hasta el momento las autoridades de Ahome no les han informado qué protocolos ante Covid-19 se aplicarán en la playa en esta Semana Santa, y pidieron ser informados al respecto.

“A nosotros todavía no nos informan, no sabemos hasta ahorita cuáles vayan a ser los protocolos, nos imaginamos que no van a ser como las Semanas Santas anteriores por la situación del Covid-19”, expresó Rosabel Ramírez.

La presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos de El Maviri comentó que el hecho de que abran las playas es bueno para este periodo vacacional.

Dijo que ya enviaron a presidencia de Ahome un oficio para pedir una reunión con las autoridades para ver suministro de agua y otras cuestiones.