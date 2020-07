Restauranteros de El Maviri, Sinaloa dicen que no se ha rebasado la capacidad permitida en la isla

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el rumor que se ha dado sobre el probable cierre de la playa El Maviri por supuesta aglomeración de visitantes, los restauranteros de esta isla informaron que no se ha rebasado la capacidad permitida por las autoridades en la playa, restaurantes y el área de "La Puntilla".

"Estamos a un 25 por ciento y no hemos llegado ni al 40 por ciento de capacidad que es lo permitido. No hemos rebasado internamente dentro de El Maviri", informó Rosabel Ramírez Lugo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos de la Isla El Maviri (Prestur) comentó que sí se han hecho largas filas en el filtro que se encuentra a la entrada, durante el proceso de revisión para que no ingresen mascotas ni botellas de vidrio, pero que estas filas no se han hecho en restaurantes ni en "La puntilla".

Restauranteros rechazan que en la isla de El Maviri se haya rebasado la capacidad de visitantes. Foto: EL DEBATE

Añadió que este filtro ha servido de mucho para que la situación no se salga de control, pues además de revisar que los ciudadanos no ingresen con mascotas ni botellas de vidrio, sirve para medir la capacidad en el lugar y cuidar que no se rebase la cantidad de gente permitida para no abarrotar la isla.

El filtro ha sido benéfico para nosotros si no esto ya estuviera a reventar".

Restauranteros dicen que la isla no se ha saturado de visitantes. Foto: EL DEBATE

Destacó que sería injusto que se llegara a cerrar al sector restaurantero, porque al cerrar El Maviri, se cierra todo.

"Se han cuidado los protocolos de sanidad y hemos acatado los lineamientos. Hemos hecho todo lo que nos han pedido. Incluso, nosotros cuando nos visitó el secretario de turismo del estado, pedimos que cerrarán "La Puntilla", que no estuviera abierta esta área porque no queríamos que no cerrarán la playa ni los restaurantes", expuso.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

En la entrada a El Maviri se han instalado filtros para evitar aglomeraciones. Foto: EL DEBATE

La líder de los restauranteros de El Maviri mencionó que también las filas en el filtro se han hecho porque la ciudadanía acude a la misma hora a la playa.

También te puede interesar:

Advierten cierre de espacios recreativos por desbordamiento social en Los Mochis, Sinaloa

Infraccionan a 5 camiones foráneos por sobrecupo en Ahome, Sinaloa

Canacintra Los Mochis pide al Estado que entregue el recurso al Parque Sinaloa