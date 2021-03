Restauranteros de El Maviri en la incertidumbre: les preocupan restricciones en Semana Santa

Los Mochis, Sinaloa.- Los restauranteros de El Maviri se reunieron para dialogar sobre las inquietudes y la incertidumbre que priva en el sector productivo de esta isla al no saber qué medidas de reestricción tomarán las autoridades del municipio durante Semana Santa.

Ahome, con más de 100 casos activos de Covid-19 continúa en semáforo rojo, por lo que los restauranteros temen un cierre de la playa como el que se dio la Semana Santa del año pasado y tuvieron que cerrar sus establecimientos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No nos han comentado nada las autoridades. Hasta ahorita no sabemos que pasará con Semana Santa. Tenemos entendido que conforme vaya bajando el semáforo, pues esto se puede dar, pero no sabemos hasta ahorita qué pasará", manifestó Rosabel Ramírez.

Leer más: Mantienen restricciones en El Maviri, Ahome: entrada de sólo 40 por ciento de su capacidad

La presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos de El Maviri (Prestur) comentó que como sector productivo se han estado reuniendo para ver este tema.

Así que estamos ahorita en espera de cualquier información por parte de las autoridades para que partir de ahí nosotros poder prepararnos".

Reunión del sector productivo de El Maviri. Foto: Debate

Recalcó que están en espera de cualquier información por parte de las autoridades municipales y trabajarán con ellos en cualquiera de los escenarios que se presenten.