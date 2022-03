Restauranteros de Los Mochis aprenden uso adecuado de trampas de sólidos para no contaminar el agua

Los Mochis, Sinaloa.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome cerró la semana de actividades del Día Mundial del Agua con la conferencia "La descarga a la red de alcantarillado”.

Dicha ponencia fue dirigida al gremio restaurantero y la impartieron Juan Miguel Beltrán Acosta y Rodolfo Alejandro Cota Mayorquín, jefe del Departamento de Inspección y Normatividad y Auxiliar de Normatividad de Descargas, respectivamente.

Durante la conferencia que se realizó en el salón Galas de Hotel Plaza Inn, explicaron la importancia que tiene instalar trampas de sólidos en los negocios de comida y el mantenimiento que se les debe dar en base a la norma nom-002-semarnat-1996, la cual, establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, actividades agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal.

Cota Mayorquín resaltó que es muy importante el mantenimiento de las trampas de sólidos y el tipo que se debe utilizar según el giro del negocio, ya que si no se les da el mantenimiento correcto se pueden colapsar los drenajes por sólidos y grasas que van hacia las alcantarillas.

“Tenemos las medidas estándar que son un metro por un metro, que pedimos cuando se solicita una trampa, podemos facilitar los planos, no estandarizamos un tiempo, en cada negocio es muy diferente, en la cuestión de restaurantes, hay unos meses que tienen mucha venta, hay otros meses que no, lo ideal es hacerlo cada mes o semana para verificar como esta estén viendo como está, así cuando nosotros lleguemos por sorpresa no nos encontremos con esto y tener que molestarlos con una multa”, comentó Beltrán Acosta.

Los expositores consideran necesario que cuenten con este objeto, ya que en época de lluvias lis desechos grados o sólidos ocasionan inundaciones, van directo a la red principal y provocan taponamiento, por eso, las aguas suben por las alcantarillas y se desbordan por no tener donde drenar, también exhortaron a realiza denuncias anónimas de comerciantes o usuarios con tarifa doméstica, que incumplen con las normas y se comprometieron con los restauranteros a cumplir con el mantenimiento de las trampas, para evitar desperfectos con el alcantarillado y mantener un Municipio más limpio.

En el último día de actividades también los alumnos de la Licenciatura de Biología de la UAdeO realizaron un recorrido por las instalaciones de la Planta Potabilizadora Comisión Río Fuerte, fue guiado por la Ingeniera Química Greisy Cota Mendoza, quien les explico el proceso de potabilización detalladamente y los componentes que se utilizan para la potabilización del vital líquido.

También se distribuyeron folletos, alusivos el uso y cuidado del agua, en los bulevares más transitados de la ciudad, con el objetivo de reforzar la cultura del agua entre los ahomenses.