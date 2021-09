Restauranteros de Los Mochis, dispuestos a cumplir con medidas anti Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Los restauranteros que forman parte de la Canirac Los Mochis están comprometidos en acatar los nuevos protocolos sanitarios establecidos por las autoridades, aclaró Alejandro Félix Limón.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Los Mochis aseguró que existe un total compromiso de los empresarios, no solo por acatar las disposiciones oficiales, sino para salvaguardar la integridad de los trabajadores y los mismos clientes.

Afectaciones

“Creo que es importante como restauranteros ser ejemplo, y en este caso yo te puedo decir que el gremio de Canirac somos en su totalidad restaurantes totalmente responsables y que tenemos la oportunidad de tener toda la información y conocimiento de cómo va la pandemia. Nos hemos capacitado, nos asesoramos en toda esta cuestión, lo cual ha ayudado bastante”, indicó.

En ese sentido, comentó que con la restricción que se tuvo de no permitir el acceso a niños menos de 12 años a los establecimientos en todo momento, fueron respetuosos acatando esta regla.

“Para nosotros era importante y una inquietud porque muchas familias que iban a los restaurantes iban con niños y no se les permitía la entrada, y lo que pasaba es que se iba a restaurantes informales en donde muchas veces no tenían ni el gel antibacterial, en donde no tienen los protocolos y la gente seguía saliendo, entonces, en esa cuestión como restaurantes siempre debemos estar cumpliendo como debe de ser”, abundó.

En ese sentido, consideró que quizá las autoridades deben ser más enérgicos en cuanto al tema de los restaurantes informales o no debidamente establecidos, pues en su mayoría son estos los que incumplen con los protocolos sanitarios.

Solicitud

“Si van a cualquier avenida o en donde haya algún restaurante informal se puede tener el problema, quizá ahí es donde se puede estar incumpliendo con los protocolos por este sector”.

Por último, pidió a todos los empresarios a ser responsables con este tema, especialmente porque las medidas que hace apenas una semana se establecieron pueden cambiarse en cualquier momento.

Cabe mencionar que las autoridades municipales determinaron al ver que los casos positivos de covid-19 tendían a bajar en permitir una afluencia mayores en los establecimientos públicos y privados, así como la extensión de horarios y la entrada a niños menores de 12 años.

“Nosotros somos conscientes de que existan este tipo de indicaciones en donde se les permita la entrada de niños y en donde se aumente el número de mesas, y que sea en beneficio de nosotros mismos. Sabemos que si hacemos un buen trabajo, que si respetamos las indicaciones como lo hemos venido haciendo, eso nos va a dar más cabida para salir adelante de esta pandemia”, puntualizó.