Restauranteros de Los Mochis esperan condiciones para aperturar con el 50% de sus mesas

Los Mochis, Sinaloa.- Actualmente, los restaurantes trabajan en Los Mochis con el 40 por ciento de sus mesas, pero esperan las condiciones para aperturar el 50 por ciento, informó Alejandro Félix Limón.

El presidente la Canirac en Los Mochis expuso que el tema lo están trabajando con el director de Salud Municipal y las instancias municipales para hacerlo de una manera ordenada y organizada.

Yo creo que sí ahorita nosotros mismos no demostramos que estamos cumpliendo con todos los protocolos de prevención de manera adecuada, pues justamente no podemos pasar al siguiente paso. Lo importante es que la sociedad no se relaje y no salga nomás por salir.

Añadió que para todos sería totalmente negativo que hubiera un repunte de los caso de Covid-19.

Por eso les hacemos un llamado ahorita de no bajar la guardia y que sigamos respetando todas las medidas de prevención. No nos podemos confiar, todavía no existe, no tenemos la vacuna a la mano. Todavía no nos podemos relajar.