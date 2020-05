Restauranteros de Los Mochis obtienen ventas de hasta 80% por Día del Niño

Los Mochis, Sinaloa.- Desde un 60 hasta un 80 por ciento más de lo normal fueron las ventas que lograron obtener los restauranteros por el Día del Niño, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación de Los Mochis, Alejandro Félix Limón.

"Para el sector restaurantero de nuestra ciudad, constantemente el Día del niño ha sido un día positivo, donde las ventas aumentan más de lo normal. Este Día del niño no fue la excepción, cabe decir que no fue el mismo nivel de un día o un año tradicional donde no existe una contingencia tal cual, pero aún así fue un día positivo para los restaurantes sobre todo para los que son del gusto al paladar de los niños de nuestra ciudad".

Félix Limón manifestó que también el día de ayer les trajo aprendizaje ante las largas filas que se hicieron y tienen que hacer que estos negocios sean educadores en cuanto a las indicaciones sobre las medidas para enfrentar la contingencia.

"Tenemos que hacer que nuestros negocios también sean educadores para toda la gente que va a visitarnos, donde también está la experiencia de de mandar ese mensaje nosotros mismos como restauranteros, hacer invitación a la ciudadanía a respetar cualquier indicación correspondiente para el cuidado de cualquier persona, sobre todo, atendiendo las medidas de prevención indicadas", dijo.

Añadió que fue un día positivo en el tema de las ventas, pero también de aprendizaje por la experiencia que vivieron y esperan estar más preparados en días como estos o posteriores como el 10 de mayo.

"Ahí viene el 10 de mayo, que es un día muy importante, creemos que también la gente va a pedir, va a salir a consumir utilizando el servicio a domicilio o el pide y recoge, entonces para este momento tenemos que estar mucho más preparados para que nos vaya bien a nosotros y cuidar también a nuestros clientes, a nuestro equipo de trabajo y que sea un día totalmente positivo en todos los sentidos".

Hizo la invitación a los restauranteros y a todos los negocios de comida como pastelerías y pizzerías a estar bien preparados, sobre todo en días festivos como el 30 de abril, con equipo y herramientas de trabajo necesarios, ya que muy posiblemente pueda pasar algo similar el 10 de mayo.

"Creo que esta experiencia que se vivió el Día del Niño nos tiene que servir para poder mejorar y estar más preparados. Creo que en ese sentido va a mejorar todo esto y también confío plenamente en las virtudes que tienen los restauranteros, los empresarios para poder hacer cambios o ajustes necesarios y atender a cualquier cliente con todas las medidas de prevención".

El dirigente de los restauranteros en Los Mochis dijo que es importante que la gente acate las indicaciones correspondientes por el gobierno del estado,Coepriss y la Secretaría de Salud.

Por nuestra parte, los restauranteros también tenemos esa responsabilidad de llevar al pie del cañón cualquier indicación, las medidas de prevención necesarias".

También te puede interesar:

IMCA e IAP ponen en marcha el programa de lavamanos públicos en Los Mochis

Músicos de Ahome rinden homenaje a personal de salud que lucha contra Covid-19

Comisarios municipales extienden medidas de salud en la población ejidal en Ahome