Restauranteros logran salir adelante con servicio a domicilio

Los Mochis, Sinaloa.- "Al mal tiempo, buena cara", dice uno de los dichos populares que algunos de los restauranteros en Los Mochis están poniendo en práctica.

Y es que aseguran que no a todos les está yendo tan mal en esta pandemia por el Covid-19.

Algunos expresidentes de la Canirac en Los Mochis exponen que a través del servicio a domicilio, el cual ya tenían implementado antes de esta contingencia, están obteniendo ventas entre un 60 y 70 por ciento.

"En el caso de los restaurantes y de los establecimientos que ya se tenía servicio a domicilio, los clientes nos están comprando, y traemos una venta entre 60 y 70 por ciento en los restaurantes que la clientela confía en el servicio a domicilio, que ya conoce", comentó Mario Zazueta.

El ex presidente estatal de Canirac y de Canirac en Los Mochis, expuso que los restaurantes que migraron al servicio a domicilio como una manera de seguir sirviéndole a los clientes, traen menos venta.

"Yo he escuchado a algunos compañeros que traen un 10 ó un 15 por ciento. Realmente no les alcanza para salir, se está batallando fuerte".

Añadió que hay un tercer grupo de restaurantes, el cual cerró definitivamente porque no es costeable.

Nosotros creemos que un 30 por ciento de los restaurantes no van a volver a abrir sus puertas porque está muy difícil".

Expuso que algunos de los restaurantes veían a Uber Eats como una aternativa a la problemática, pero en la semana esta empresa aumentó su servicio el 5.5 por ciento a la comisión.

Te podría interesar: Restauranteros de Los Mochis se reactivan con servicio para llevar

"Uber Eats le cobra ahora a los restaurantes el 35 por ciento del valor del ticket, es decir si un cliente compra 100 pesos en un restaurante, Uber Eats le cobra al restaurante 35 pesos y al cliente le cobra 25 pesos del servicio a domicilio".

Asimismo, dijo que en el caso del apoyo que brinda el Gobierno Federal de 25 mil pesos es bienvenido, pero se queda corto ante el gasto operativo.

Destacó que nadie vendrá a sacar de la crisis a los restauranteros, por ello exhortó a la ciudadanía a consumir lo local.

Por otra parte, también Carlos Rodríguez, ex presidente de canirac Los Mochis, mencionó que afortunadamente los restaurantes que tienen el servicio para llevar o el ordena y recoge, les ha dado la oportunidad de seguir manteniendo la plantilla laboral y poder pagar el sueldo a los trabajadores, inclusive pagar los compromisos de la empresa.

Te podría interesar: CANIRAC Sinaloa: No vamos a colgar los mandiles

"Si bien es cierto, no es el mejor negocio de nosotros, porque al final del día lo más importante es el comedor, que ahorita lo tenemos cerrado, pero sí nos ayuda a ir llevando la pandemia, a no endeudarnos mucho, y estamos cumpliendo con los compromisos", dijo.

Añadió que a pesar de que están subiendo de precio muchos de los productos básicos como el huevo y la carne y todo tipo de productos que usan los restaurantes, los restauranteros están haciendo un esfuerzo para no subir los precios.

"Sí nos estamos poniendo la camiseta para no subir los precios y seguir con ese dinamismo, que la gente no salga afectada y siga animada a seguir consumiendo en los restaurantes y también seguimos manteniendo nuestra plantilla laboral. Podemos decir que las ventas ahorita están a un 60 por ciento, si bien es cierto no es lo ideal, pero nos ayuda a cubrir con nuestros compromisos".

Mencionó que la opción de esperar apoyos de parte del Gobierno Federal está cancelada.

"Ningún restaurante estamos contemplando algún tipo de apoyo del Gobierno Federal, lo único que pudiéramos esperar es algo del gobierno del estado en cuanto al impuesto sobre nómina, pero en cuanto al Gobierno Federal, ya perdimos toda esperanza de recibir cualquier tipo de apoyo".

Por el mismo tenor, Flavio Mejía, ex presidente de Canirac de esta ciudad, comentó que para los propietarios de un restaurante es doble o triple el trabajo para poder solventar estos obstáculos que se les están presentando.

Asimismo, envió un mensaje a la sociedad para que tengan la confianza de que la elaboración de los productos con servicio a domicilio o en el comedor se realiza con todas las medidas pertinentes de sanidad.

Por último mencionó que la venta a domicilio es lo que está salvando a los restaurantes.