Restauranteros reportan que El Maviri, Ahome se cerró por horas el domingo

Los Mochis, Sinaloa.- Como cosa extraña, el día de ayer se observó una ausencia de visitantes en la isla El Maviri. Los restauranteros reportaron de que el acceso estuvo cerrado durante algunas horas.

"Sí cerraron la playa El Maviri, no sabemos exactamente cuántas horas, cuando nos dimos cuenta ya eran las 2:30 de la tarde y no se miraba afluencia, estaba solo, escueto y no sabíamos que estaba pasando", informó Rosabel Ramírez Lugo.

La presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos de El Maviri (Prestur), mencionó que la playa sí estuvo cerrada y se reabrió, pero desconocen qué autoridad dio la orden.

"Hay un filtro en la entrada, con el que estamos trabajando en coordinación, y el filtro sabe que cuando se llena al 40 por ciento, que nunca se ha llenado desde que se reaperturó la playa El Maviri, jamás se ha llenado a un 40 por ciento. Siempre ha estado en un 20 y 25 por ciento".

Consideró que quizá la confusión se dio en las filas largas que se hacen para ingresar a El Maviri y que pudo haber sido Protección Civil del estado el que ordenó cerrar.

Así se veía ayer El Maviri. Hubo pocos visitantes. Foto: EL DEBATE

Ramírez Lugo mencionó que el día de ayer domingo no hubo ni un 20 por ciento de afluencia en El Maviri, por lo que no saben qué fue lo que determinó para que se cerrará.

Lamentó que se haya dado esta situación porque los fines de semana es cuando les va un poco mejor a los restauranteros para su reactivación, después de haber estado cerrados mucho tiempo.

Omar Mendoza, coordinador de Protección Civil del gobierno del estado en la zona norte, manifestó que estuvieron ayer domingo en el lugar junto a la policía turística y protección civil del estado pero que nunca se dio la instrucción de cerrar el lugar.

"Nunca se instruyó cerrar. Al contrario, nosotros estamos a favor de que se genere y se reactive el tema económico. Pero no se dio esa instrucción, seguramente fue un tema de comunicación, seguramente hubo un mal entendimiento de las cosas y quizá hayan cerrado por ahí, pero por parte de este instituto no fue la instrucción", dijo.

Casi no hubo clientes en los restaurantes de El Maviri el día de ayer. Foto: EL DEBATE

Añadió que la playa de El Maviri ha sido la más controlada en cuestión de afluencia, y que por eso le extraña que se haya dado esa situación.

La playa de El Maviri es la más controlada es algo que siempre declarado semana tras semana, que se lleva muy bien el tema del control del aforo de vehículos y que se lleva muy bien lo que es el filtro".

Por su parte, Carlos Germán Enríquez Contreras, coordinador operativo de Protección Civil en el municipio de Ahome, comentó que el día de ayer ingresaron a esta playa 111 vehículos y que no hubo cierre por parte de Protección Civil ni de las demás autoridades del municipio de Ahome, pero que fue Protección Civil del estado el que dio la instrucción de que se cerrara ayer el acceso a El Maviri.

"En ningún momento estuvo cerrado por parte del municipio. Desconozco qué haya pasado. Hubo un detallito. Tengo entendido que Protección Civil del estado le dio la orden a la Policía Turística que cerraran el acceso a El Maviri, para lo cual a nosotros nos habló rápidamente la comandancia y se les dijo que no se puede cerrar la playa".

Recalcó que la orden de cierre sí la dio Protección Civil del estado en la zona norte.

"Sí la dieron ellos, en un momento de que se cerrara, pero no se podía cerrar porque no teníamos ni el 15 por ciento cuando ellos estaban dando la orden de que se cerrará la playa. Cuando ellos estaban dando la orden de que se cerrara la playa, solamente había entre 35 y 42 vehículos dentro de la playa. Ellos querían trabajar de una manera que no se podía".

Comentó que el día de ayer acudió muy poca gente a la playa de El Maviri y que los restaurantes se miraban muy solos.