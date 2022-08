Restauranteros, víctimas de extorsiones en la ciudad de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- De manera lastimosa, las extorsiones golpean fuertemente al sector empresarial sin que la autoridad pueda hacer algo para detenerlo, reconoció Leobardo Miranda Moreno.

El presidente del Consejo Empresarial Restaurantero en Los Mochis dijo que al menos conoce de tres casos en donde los empresarios fueron timados con fuertes cantidades de dinero que golpeó sus bolsillos.

“Tenemos al menos tres casos. Se soltó dinero, inclusive lo han externado pero en un círculo muy pequeño, pero no ha llegado a la denuncia por miedo.”

Preocupación

El líder del CER dijo que aunque estos hechos no son nuevos, sí han ido al alza, pero lo más grave es que quien lo sufre no se atreve a denunciar pues se habla de que personas “pesadas” están detrás de ellos.

“Es sabido pero a mucha gente le da miedo hacer la denuncia porque se piensa y se dice que están inmiscuidas varias gentes, expolicías y cosas así; les da miedo, no saben qué hacer.”

Sostuvo que no existe un modus operandi, pues incluso hay casos en donde los extorsionadores van hasta la casa del empresario, en donde lo amenazan.

“Han llegado inclusive hasta las casas de ellos a quitarle el dinero a ellos, van a sus negocios, los siguen hasta su domicilio y les piden dinero; dos casos han sido de esa manera.”

El riesgo

Pidió a las autoridades, en este caso al alcalde Gerardo Vargas Landeros, reforzar las estrategias en este tema, pues no solo está en riesgo el patrimonio de los empresarios, sino que incluso, su propia vida.

“A veces decimos que no nos va a pasar, pero cuando lo ves en personas conocidas te preguntas cuántas habrá. Lo peor es que ellos no lo denuncian, pero sí está pasando. Esto es algo que se iba a ver con el presidente y el secretario, es necesario que se haga algo porque no podemos estar con la incertidumbre.”