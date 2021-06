Restringen en Ahome aforo al 70% en negocios por incremento en casos de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que el municipio de Ahome no logra bajar de 90 casos de Covid-19, el aforo en comercios, restaurantes, plazas y negocios de todos los giros se restringe al 70 por ciento, informó Francisco Espinoza Valverde.

"Se va a mantener con un aforo del 70 por ciento prácticamente en todos los giros comerciales, tanto restaurantes como centros comerciales y todo tipo de comercio".

El director de Salud Municipal de Ahome dijo que se seguirán manteniendo siempre las medidas sanitarias, sobre todo las más importantes como la aplicación de gel en la entrada y exigir el uso del cubrebocas, independiente de que la persona esté o no vacunada contra el Covid-19.

Expresó que cuando estuvo el semáforo en verde, el aforo permitido llegó hasta 80 y 85 por ciento, pero que nuevamente se tiene que controlar, y para que esto suceda es necesario que la ciudadanía tome mucha conciencia, así como los propios comerciantes, quienes tendrán que estar al pendiente de que el aforo no se rebase en los negocios.

"Un restaurantero sabe exactamente cuál es su capacidad y cuál es el número de comensales que puede atender, igual que cualquier otro comercio. Es muy visible cuando hay un lugar concurrido, donde hay aglomeración, ellos mismos deben de ser los encargados de estar promoviendo en todo momento que no haya una aglomeración y que no haya una pérdida de la distancia entre cada persona".

El funcionario municipal recalcó que el exhorto es a toda la ciudadanía para que continúe con todas las medidas y protocolos sanitarios para evitar el contagio de este virus.

La invitación es a no bajar la guardia y continuar con todas estas medidas sanitarias".

Comentó que los espacios públicos abiertos representan un menor riesgo, pero es una necesidad traer cubrebocas y gel antibacterial para usar en todo momento.

"Tenemos ya entre 10 y 14 días que hemos estado entre sube y baja en incremento y descenso de los casos, esperamos que vayan a la baja. El semáforo epidemiológico en el municipio está en color azul".

Espinoza Valverde expuso que no se contemplan medidas tan drásticas como el cierre de negocios, y que de igual manera continúa abierto el acceso de niños y adultos mayores a las plazas y comercios.

Mencionó que desde hace aproximadamente unos 10 ó 14 días, Ahome está entre los 90 y 98 casos, y ha llegado hasta los 100.

"De tal forma que no debemos de bajar la guardia por ningún motivo, es cierto que muchas personas piensan que porque ya se vacunó a alguna parte de la población el riesgo ha disminuido, pero no es así. Es importantisímo vacunarse y hay que hacerlo cuando nos toque el turno para realizarlo. Es muy importante pero no hay que dejar atrás las medidas sanitarias que ya conocemos".

Dijo que al día de hoy, el municipio amaneció con 93 casos activos, y que desde que inició la pandemia Ahome ha tenido aproximadamente un total de 5 mil 557 pacientes, ya sea recuperados y muertes, ha habido 4 mil 483 pacientes que se han recuperado de la enfermedad, y se han presentado un total de mil 94 decesos por la enfermedad.

