Resultados de gobierno de Billy Chapman han sido pura basura: Ariel Aguilar

Los Mochis, Sinaloa.- Mostrando un gran bonche de hojas, lo que llamó los 365 días de la presidencia municipal de Billy Chapman, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, empezó así su rueda de prensa para hablar sobre el segundo informe de gobierno del alcalde.

"Les quiero mostrar lo que a ojos de la ciudadanía fue el informe del presidente municipal. Es esto (mostrando el bonche de hojas) el informe del presidente municipal, y no es propiamente a que no haya salido una buena impresión, a que no se haya engargolado, no es tampoco a que son hojas de mala calidad sino que esto es el reflejo de esta administración pública, sucia cochina, manchada y mal organizada".

Destacó que lo más importante es el contenido, pues en en los 365 días de la presidencia municipal de Billy Chapman en Ahome, los resultados de su gobierno han sido pura basura.

Expuso que hasta el día 365 de su segundo año como alcalde, Billy Chapman Moreno no supo darle resultados a los ahomenses.

Sin embargo, aún así, el alcalde se llenó de parabienes, de zalamerías, en un discurso que duró cerca de hora y media, donde se dedicó más a hablar de historia y creo que no ha entendido el lugar que tienen el municipio, no es maestro de historia".

El presidente del PAN en Ahome, mencionó que al alcalde se le olvidó comentar algunas situaciones que no se informaron de su gobierno.

"A principios de año, el presidente municipal compró celulares de lujo y gastó cerca de 200 mil pesos, cuando hubiese otorgado 200 becas a estudiantes. El presidente municipal contrató a su súper auditor, su padrino de bodas, el gobierno de cuates y cuotas, súper auditor con un súper sueldo, eso no informó Billy Chapman el día de antier".

Añadió que Guillermo Chapman tampoco informó que es el alcalde que más ha sido demandado en la historia del municipio por una actitud violenta.

"Incluso, con querella en la Fiscalía General del Estado por su actitud misógina, por su actitud de violencia hacia las mujeres, un alcalde que no es aliado de las mujeres, es lo que no informó Billy Chapman Moreno. Incluso, hay que decirlo, pasa a ser a la historia el presidente municipal que ha sido condenado por un tribunal y con sentencia firme por esa violencia política de género y por obstrucción del trabajo de un servidor público y por despidos también injustificados".

Además, añadió que no informó lo poco o casi nulo de obra pública que existe.

"Los baños de oro del Cerro de la Memoria, una construcción de cerca de un millón 350 mil pesos, y que con 600 mil fácilmente se hubiera construido, según el Colegio de Ingenieros Civiles aquí en el norte del estado. Con el resto, presidente, fácilmente se hubieran otorgado apoyos a emprendedores y microempresarios en esta pandemia del Covid-19".

Ariel Aguilar destacó que lo que tampoco informó el presidente es que Los Mochis es la ciudad donde los socavones tocan muy profundo.

"Y toca muy profundo porque esa falta de atención al problema de drenaje sanitario, al problema de los socavones, al problema de los baches ha sido catastrófico y ha sido criminal. Hay en cuenta de esta administración en estos dos años, lamentablemente dos fallecimientos que ojalá hasta ahí se queden, que ojalá nos sigan creciendo".

Agregó que el presidente dice que va a luchar contra la corrupción en el libro que le entregó a los regidores, pero que no se ha dado cuenta que su mano derecha, Paúl Corona, es el que hace las extorsiones oficiales a todos empresarios de Los Mochis, pues dijo que para que se otorguen los permisos o usos de suelo se tiene que pasar la charola con ellos, y que la intercamaral lo señaló en su momento.

Expuso que el alcalde utilizó 7 millones de pesos para acomodar a una compañera suya,creando una Dirección de Cobranza.

Estos 7 millones de pesos, presidente municipal, fácilmente como propuesta, se hubieran resuelto gran parte de los problemas del drenaje sanitario".

Ariel Aguilar expone críticas al gobierno de Billy Chapman. Foto: Debate

El dirigente del PAN en Ahome también habló sobre la auditoría qué arrojó 91 millones de pesos de quebranto y que el alcalde es el responsable de la situación.

Ariel Aguilar habló de un sinfín de cosas que el alcalde no informó en su segundo informe de gobierno y que como calificación, él le daba 1.6 de calificación.