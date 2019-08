Retiran camiones de crucero de Madero y Zapata en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome retiraron ayer los camiones que se encontraban estacionados en el cruce de Madero y Zapata a petición de los vecinos del sector.

Fue mientras los choferes lavaban sus unidades estacionadas en dichas vialidades, cuando los agentes llegaron para mediar la situación. Durante la conversación con los vecinos afectados, Carlos Alberto, jefe de turno de la Unidad de Vialidad, refirió que los camioneros no incurren en ninguna violación al estacionarse en la zona porque se trata de la vía pública; sin embargo, arrojar basura, orina y excremento en un predio particular no es permitible.

“Invitamos a los choferes de las unidades que se retiren del lugar; se les comenta a los vecinos que deben hacer un trámite para solicitar un señalamiento de no estacionarse camiones para nosotros poder infraccionarlos porque entendemos que es vía pública, lo que no es permitible es que arrojen basura y excremento en el predio, pero tampoco existen pruebas”.

Retiro de unidades

En ese sentido, invitó a los habitantes afectados a realizar el trámite correspondiente para solicitar a Obras Públicas y Tránsito Municipal la colocación de un señalamiento restrictivo para que no se puedan estacionar camiones en el área. Los colonos involucrados accedieron a realizarlo.

“Vamos a llevar a cabo el trámite porque la verdad es desesperante vivir así, ya se han registrado lluvias en este temporada y aquí nos inundamos; el terreno está muy contaminado y lleno de animales, todo eso va a dar a nuestros hogares; los choferes son groseros con nosotros, hemos tratado de ser consecuentes pero no entienden; no nos molesta que se estacionen aquí, nos inconforma la contaminación que dejan, botellas llenas de orines, excremento y basura. Estamos muy agradecidos por la intervención de los agentes viales, ojalá que nos sigan apoyando para que se solucione este problema”, puntualizó Carla “N”, vecina del lugar.