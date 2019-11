Retirar el andador de El Maviri costará más de 1 mdp

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta un millón 200 mil pesos se estima que llegará a costar el retiro del andador de El Maviri, manifestó José Carlos Grandío Navarro, director general de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ahome.

Mencionó que antes de su llegada al puesto que representa ya habían analizado reconstruirlo, pero que es realmente muy costoso desarmarlo y volver a cimentar a una profundidad correspondiente.

“Técnicamente está mal hecha la cimentación, ya se vio que se deterioró muy rápido. Para eso se necesita volver a hacerlo. Lo que se tiene contemplado es desarmarlo, no antes del fin de año porque no tenemos los recursos, pero sí el año que entra. Lo que se tiene contemplado es desarmarlo, no volverlo a reconstruir porque saldría muy caro”, dijo.

Expuso que realmente hay otras prioridades en el municipio como el reclamo a la rehabilitación de los drenajes sanitarios y losas de concreto, rehabilitaciones de losas de concreto.

No hay presupuesto

Recalcó que para volverlo a reconstruir no hay un presupuesto, solamente está el presupuesto base para hacer el desamarre de la madera y el retiro.