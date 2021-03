Retirarán filtro en entrada a El Maviri, Ahome los fines de semana

Los Mochis, Sinaloa.- Después de tener una reunión con el director de Seguridad Pública del municipio de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez, los restauranteros de El Maviri lograron que sea retirado el filtro que se pone a la entrada de la isla los fines de semana.

El filtro solo se instalará sábado y domingo a partir de las 18:00 horas, informó Rosabel Ramírez.

"A raíz de la queja de los comensales continuamente en estos 8 meses, tuvimos como sector productivo acercamiento con autoridades por más de tres ocasiones sobre el mismo tema. En sí no era el filtro sino el cómo agilizaran ese filtro, que no fuera tan tardado y que la gente no estuviera haciendo largas filas, ese era específicamente el punto que nos competía a nosotros porque mucho comensal se iba, se tardaban dos o tres horas y mejor se retiraban".

La presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos de El Maviri (Prestur), mencionó que a raíz de este fin de semana, el cual estuvo muy pesado, se dieron a la tarea de estar con las autoridades correspondientes, quienes les informaron que ya iban a quitar el filtro que se pone los fines de semana.

"Ya no va a estar de 11 a 6 de la mañana. De 11 a 6 los fines de semana ya va a estar libre el acceso para los visitantes, y de las seis en adelante se retoma de nuevo el filtro para ya no permitir el acceso a la gente que no venga a restaurantes o a las playas, solamente que venga a un asunto específico van a poder entrar".

Dijo que como sector productivo están pidiendo la intervención de la policía turística, que ha estado operando por 8 meses en el filtro, para que vigile en el interior de la playa y que no pase del 40 por ciento de ocupación y vea que la gente no lleve vidrio ni mascotas.

Y que las personas que vayan a estar en ese filtro que den un trato digno y una bienvenida cordial al turista, para que la gente que venga se sienta tranquila y segura".

Reunión de prestadores de servicios turísticos en El Maviri. Foto: Debate

Añadió que mientras no bajen los contagios de Covid-19, los restaurantes estarán operando al 40 por ciento.

Manifestó que el peligro que tienen es que al quedar libre el acceso, las puntillas y el interior de la playa pudiera rebasar el número de visitantes y que a raíz de eso se genere un posible cierre de la playa y los restaurantes.

Queremos que se siga manteniendo el 40 en los restaurantes y el 40 en la playa, y cuando vean que se llega al 40, que ellos vean qué medidas tomar".

La dirigente de los restauranteros de El Maviri expuso que no saben aún que medidas vayan a tomar las autoridades en Semana Santa, pero dijo que no quieren que les pase como el año pasado que tuvieron cerrado sus lugares de trabajo.

Si van a cerrar playas, que respeten nuestro trabajo, nuestros espacios y que no nos pase como la Semana Santa anterior".