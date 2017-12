Retirarán banderillas de publicidad de la vía pública

Esta nueva forma de publicidad no está regularizada, por lo que el municipio procederá. Foto: Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Los Mochis, Sinaloa.- Por no estar reglamentada pero además por tapar la visibilidad y convertirse en una contaminación visual, la Dirección de Inspección y Normatividad del Municipio de Ahome iniciará un operativo especial para el retiro de las famosas “banderillas de publicidad”.

Javier López Jackson Ulloa, responsable de la dependencia, explicó que esta nueva modalidad de publicidad no es acreedora a permisos de la comuna puesto que es nueva la forma de anunciar servicios y productos.

ACCIONES

“Son nuevas modalidades de publicidad o de mercadotecnia que no están consideradas dentro del reglamento vigente de la vía pública. En este caso es un tema latente visible que se va acrecentando en la ciudad en diferentes negocios de diferentes giros y ya se empiezan a ver de manera excesiva por toda la ciudad”, asentó.

Sin permiso. La ciudad de Los Mochis se ha inundado de estos anuncios que son ubicados en las banquetas y vía pública. Foto: EL DEBATE

Por lo tanto, el funcionario municipal reiteró que en breve, los inspectores de la dirección a su cargo iniciarán con el retiro de las mismas.

“Vamos a empezar a ver la cuestión de la reglamentación, pero lo que nosotros podemos hacer mientras se analiza la situación de esta modalidad de publicidad, es empezarlas a retirar puesto que no hay una autorización para ello”, abundó.

López Jackson Ulloa mencionó que ya se encuentran en pláticas para adherirlas al reglamento de la vía pública o bien, crear las condiciones para moderarlas o llegar a su retiro definitivo.

“Si bien es cierto en algunos negocios tapa la visibilidad de las calles y de las banquetas, pero es más grave porque empiezan ya a obstruir algunas esquinas de la vía pública y eso ya crea una afectación directa a los transeúntes pero también a los automovilistas”.

Retiro. Por no contar con un permiso de uso de suelo, el municipio procederá a retirar estos anuncios que son utilizados ahora. Foto: EL DEBATE

NO HAY PERMISOS

Reiteró que ya trabajan en un programa para poder retirarlas de manera inmediata pues al no estar reglamentadas no están autorizadas.

“No hay ninguna autorización, podemos llegar al negocio y solicitar a través de un acta de visita de inspección que nos muestren el permiso para poder tener este tipo de publicidad en la vía pública. Es como cuando pones un caballete y obviamente al no tenerla, le vamos a pedir que lo retire. Les vamos a dar un plazo de 72 horas para que lo retiren y si no obedecen tendremos que hacer un acta de decomiso”.

