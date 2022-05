Retrasar atención a policías arriesga a las víctimas: Activista de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El retrasar la investigación y resolución por la grave denuncia de acoso sexual al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome hace que corran riesgo las víctimas, consideró Karla Doig Alvear.

La feminista con estudios de derechos humanos y perspectiva de género dijo que se necesita darle celeridad al procedimiento ya que es grave que las mujeres policías estén siendo violentadas en el mismo lugar donde se procura la seguridad.

Tras la denuncia por acoso sexual en la dependencia ahomense (https://cutt.ly/iGFFyIa), así como los testimonios publicados en Debate (https://cutt.ly/WGFFxZ3), la también columnista de esta casa editora exhortó al presidente municipal Gerardo Vargas Landeros a detener la violencia contra las mujeres policías, que implemente protocolos de seguridad para ellas cuanto antes, dijo, e incluya más políticas públicas para prevenir violencia de género en la institución de seguridad a su cargo.

Exhorto

“Es una gran injusticia y es terrible que en México ser mujer sea un impedimento para cumplir nuestros sueños y más en un área tan dignificante que es la procuración de la seguridad de una comunidad, y en lugar de eso tengamos bestias, no hombres, que se aprovechan de las mujeres a costa de su dignidad. Hago un llamado al alcalde a castigar a los posibles servidores públicos violentadores que demasiado daño hicieron a la vida y familia de esas mujeres y a la comunidad de Ahome”.

Por su parte, Jacqueline López Leal, integrante del colectivo feminista Historias de Venus, cuestionó ¿quién cuida a las mujeres cuya labor es cuidar a las ciudadanas mexicanas?.

Dijo que resulta incongruente llamar a las víctimas a denunciar cuando son las mismas autoridades las que malinforman, las que violentan o que no dan continuidad a los casos de violencia, sino que, por lo contrario, revictimizan a quienes intentan alzar la voz.

Falta de empatía

López Leal mencionó que cuando las autoridades hablan de no tener facultades para atender las denuncias es, más bien, por falta de oficio y empatía ante estos casos, por lo que se requiere, dijo, capacitar a los encargados de las corporaciones en materia de género, porque si no, en definitiva, no se puede avanzar.

La activista recordó el estudio denominado “Ser mujer en México” realizado por el colectivo ciudadano Causa en Común en el año 2020, donde revela que en México el 35 por ciento de mujeres policías sufrieron violencia de género, cinco de cada una de las mujeres policías consideran que hay discriminación dentro de sus corporaciones y un 17 por ciento de denuncias aseguran haber recibido insultos, insinuaciones sexuales, insultos verbales y psicológicos y quizá, dijo, ahora el número de abusos, aberraciones, insultos y demás sea todavía mayor y sin tener un respaldo y protocolo que garantice su integridad física al momento de ejercer su labor.