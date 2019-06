Revisarán el tema de la planta de Fertilizantes

Los Mochis.- El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció públicamente que hará una investigación a fondo para ver si hay beneficios o si perjudica a la gente.

“Lo que es real, la verdad nos hará libres siempre, vamos a ver si en efecto perjudica la planta o si ayuda, eso lo tenemos que analizar porque siempre en esos asuntos siempre hay muchos intereses, no me estoy chupando los dedos”, dijo.

En ese sentido, comentó que el análisis estará basado en lo que más conviene a la sociedad y después de la investigación se determinará qué hacer.

“Me dicen algunos que va a contaminar, y otros que me dicen que va a ayudar porque va a bajar el precio de los fertilizantes y los que están distribuyendo los fertilizantes no quieren que se haga esa planta, entonces, estoy diciendo lo que escucho, por eso recorro siempre el país, para escuchar los sentimientos del pueblo, si estuviera en China no me entero de nada pero aquí vengo a escuchar”, añadió.

Manifestación de Aqui No en el aeropuerto de los Mochis. El Debate

López Obrador comentó que no se detendrá hasta saber los detalles sobre lo que hay detrás del tema de la planta de Fertilizantes, la cual, ha causando grandes inconformidades entre la ciudadanía.

Voy a desentrañar lo que hay, si beneficia o perjudica en realidad y si hay problemas, al final veremos cómo se resuelven con el método democrático, se le consulta al pueblo porque en la democracia, el pueblo manda, el pueblo es el que decide”.

Asimismo dijo que la ventaja que tiene el pueblo mexicano ahora es que el nuevo gobierno llegó de manera libre y en base a eso, serán las decisiones que se tomen en busca del beneficio social.

“Llegamos libres, nada más tenemos un amo, el pueblo de México, no tenemos que hacerle la barba a nadie, ni ser cómplice de ningún grupo de interés creado, somos libres para gobernar de acuerdo a lo que el pueblo decida, de acuerdo a la justicia y así, vamos a actuar”, enfatizó.

Por último, reiteró que desde el gobierno Federal con la ayuda de otras instancias se llevará a cabo la investigación sobre este tema, para finiquitarlo.

“Vamos a revisar el asunto y si se presenta el proyecto, la resolución y no hay acuerdo, entonces vámonos a la democracia, un domingo se ponen mesitas en todos los parques, en las plazas públicas y ahí deciden si quieren la planta o no y la gente es la que va a decidir, ¿les parece bien esa decisión?”, puntualizó.