Revisarán las patrullas de Ahome tras 'yonquearlas' en predio

Los Mochis, Sinaloa.- Derivado de que se dio a conocer que 56 patrullas preventivas y de tránsito estaban “yonqueadas” en un predio ubicado en la colonia Burócrata, la Dirección de Administración del municipio realizará un informe sobre las condiciones mecánicas de cada una de las unidades.

Gilberto Estrada Barrón, responsable de la dependencia municipal, aseguró que estas patrullas fueron sacadas de circulación debido a que no sirven. Sin embargo, dijo que para evitar malos entendidos, desde la Dirección de Seguridad Pública se realizará una revisión de las unidades para que los regidores puedan decidir su destino final.

“Están ahí porque tienen un alto kilometraje o tienen reparaciones mayores que resultan bastante costosos de asumir, entonces el proceso normal en esta situación es que de cada unidad se haga una evaluación con el que se prepara un oficio de solicitud a Cabildo para el manejo de las unidades, para su posterior baja, pero depende de la evaluación de cada una y se supone que la vamos a tener, que se nos va a dar”, mencionó.

No sabían el paradero

En tanto, la regidora del PT y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ariana Sulaee Castro Bojórquez, comentó que ya sabían que había un gran número de unidades de la corporación policiaca que no servían; sin embargo, desconocían que ya habían sido puestas en un predio.

“Nosotros teníamos la información de que estas patrullas estaban en los talleres, que estaban paradas. Estamos conscientes de que no estaban en circulación. La verdad es que yo desconocía en dónde se encontraban las unidades. No hemos llegado a ese punto. Sabíamos que estaban en talleres, mas no en un yonque o en un terreno”, precisó.

Críticas

Por su parte, el vicepresidente en la zona norte de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), Jorge Montoya Rubio, consideró que las autoridades tuvieron mucho tiempo para revisar las condiciones de estas patrullas al adquirir 60 unidades nuevas.

“Consideramos que no fue la decisión correcta porque entre esas unidades que sacaron de circulación hay patrullas en buenas condiciones para otorgar el servicio a la ciudadanía”, señaló.

Al respecto, Guillermo Padilla Montiel, presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, dijo que este organismo investiga ya la adquisición de las nuevas patrullas recientemente entregadas.

Estamos investigando la nueva compra de estas unidades. Tenemos que ver si el costo en las facturas coincide con lo que se dice”, agregó.

Asimismo, José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), destacó la falta de planeación y profesionalismo de la actual administración en materia de Seguridad Pública.

“Ahome es un caso patético en la agenda estatal, porque la seguridad pública en general no tiene planeación. Recientemente se les dotaron de algunas patrullas, pero más que patrullas para solventar el tema son para hacer negocios al amparo del poder de Chapman”, agregó el abogado.