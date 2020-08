Revisión a meretrices se hará en semáforo verde en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Las revisiones a meretrices se realizarán hasta que el Semáforo epidemiológico covid esté en color verde, informó Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal de Ahome expuso que estos exámenes quedaron suspendidos desde el pasado 17 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria de covid-19, de tal manera que no se están emitiendo certificados médicos y quienes ejercen esta actividad se encuentran fuera de la norma.

No están reguladas y están fuera de la norma por ser una actividad no esencial y de máximo riesgo.”

El funcionario municipal comentó que las meretrices pueden ponerse a trabajar en otras áreas.

“No podemos nosotros decirles que ya pueden regresar a realizar sus actividades, porque ahorita es una actividad de máximo riesgo y no tienen el certificado de salud para poder realizarla”, recalcó.

Comentó que son alrededor de 120 mujeres las que acudían a realizarse los exámenes médicos para desempeñarse como meretrices, las cuales oscilan entre los 21 y 50 años de edad.

Añadió que estas mujeres, ante la falta de las actividades que aún no pueden realizar, tampoco han acudido a Participación Ciudadana en busca de algún apoyo como despensas.

Si tuvieran algún acercamiento el Ayuntamiento les puede ayudar con despensas, pero no se han acercado.”

Por su parte, Arturo Mendívil Barragán, director de Inspección y Normatividad, expuso que no se está expidiendo el certificado de salud porque no está permitido que ellas trabajen, además de que los bares, antros y table dance se encuentran cerrados.

Estamos haciendo constantes recorridos por parte de la dirección para que este tipo de lugares no se encuentren abiertos.”

En los recorridos que se han hecho no se ha detectado nada fuera de lo normal. “Si ellas ocupan ayuda pueden acercarse a Participación Ciudadana por alguna despensa. Pero no hemos tenido conocimiento de que las personas que se dedican a esa labor se hayan acercado, pero ahí se les está dando la ayuda a las personas que necesiten el apoyo porque se quedaron sin trabajo por la pandemia”, Comentó que en la cuestión de las casas de cita, estas están desapareciendo.

Ya no se han registrado, como que las han estado cerrando porque ya no se han visto como se miraban antes. Ya no están funcionando.”