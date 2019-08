Reviven lucha por el estadio Juan Navarro Escoto

Los Mochis, Sinaloa.- El Presidente del Comité Municipal de Futbol de Ahome, Víctor Contreras López, revivió la lucha por el control del estadio Doctor Juan Navarro Escoto.

Acude al IMDA

De nueva cuenta, el directivo ahomense acudió acompañado de otros miembros del Comité Municipal de Futbol, a las oficinas del Instituto Municipal del Deporte de Ahome, para entregar un escrito emitido por el Tribunal de lo Contensioso Administrativo, en el que se ordena regresal la aministración del inmueble al organo rector del balompie.

La comitiva fue recibida por el representante legal del IMDA, quien se reservó el derecho de dar comentarios y reiteró que el asunto se resolvera en los tribunales.

“Sin comentarios, esas cosas se dirimen ante los tribunales no aquí, es lo único que le puedo decir. Yo unicamente le puedo decir que eso se está dirimiendo ante los tribunales correspondiente y las cuestiones jurídicas se hacen valer ante los tribunales, lo así como se está haciendo aquí, es lo único que les puedo decir”.

Tras la negativa, Contreras López declaró que acudieron al Instituto para cumplir un ordenamiento y posteriormente irán a los tribunales a informar lo sucedido.

“Aquí traigo lo que se nos entregó de parte del tribunal de lo contencioso para que el estadio Navarro Escoto sea entregado al Comité Municipal de futbol y vine nada más en una manera de que es un ordenamiento que vengamos a que nos entreguen el estadio, es una cuestión legal, ya nosotros vamos a ir al tribunal donde diremos que no se nos quizo entregar el estadio, pero esta orden fue girada por el tribunal contencioso de la zona norte y aquí traigo la copia”.

El directivo señaló que el lunes recibieron el documento y esperaban la llamada por parte del Instituto Municipal del Deporte, para que les hiciera entrega de las instalaciones deportivas.

“Nosotros venimos nada más a acatar la orden que está dando el tribunal para que nos sea entregado el estadio, ya con esto presentamos el escrito al tribunal de que el estadio no fue entregado, había que tomar nota de que teníamos que venir porque es la orden y como nosotros estuvimos esperando la llamada, porque ellos fueron notificados hace unos días me imagino y estábamos esperando que nos llamara el IMDA para decirnos vénganse porque ya les vamos a entregar el estadio y vamos a ponernos a trabajar en beneficio del deporte y vamos a dejarnos de estas cosas, pero no llegó, si se dieron cuenta ustedes, el abogado del Instituto dice que esto no lo van a dirimir aquí, diciéndonos que no lo van a entregar el estadio y que ellos van a irse a las cuestiones legales”.

El nuevo documento tiene sólo una modificación, que es el cargo oficial de Felipe Juárez Soto, como Director General del Instituto Municipal del Deporte, ya que en el anterior, faltaba la palabra General.