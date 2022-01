Rezagados abarrotan módulo de vacunación contra el Covid-19 en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Gran aglomeración es la que se registró el primer día de vacunación contra el Covid-19 en la ciudad de Los Mochis en donde se atiende a personas mayores de 18 años consideradas como rezago. Es decir, a todas las personas que por alguna razón no cuentan con alguna de las dosis ya sea la primera, segunda e incluso, la tercera (en el caso de los mayores de 60 años).

Cabe mencionar que para esta etapa se habilitó un único módulo en Plaza Sendero con un horario de atención de 10:00 a las 16:00 horas y el biológico a aplicar es la AstraZeneca y Sinovac.

Iris Longoria, encargada del módulo de vacunación reconoció que este primer día es mucha la demanda registrada, sobre todo en adultos mayores que buscan su dosis de refuerzo.

El punto de vacunación en la Plaza Sendero. Foto: Jorge Cota/ Debate

“Esta brigada es para rezagados, para los adultos mayores de 60 años que no se aplicaron su biológico cuando les tocó y rezagado es adulto mayores de 18 años que no tengan primera o segunda dosis de astraZeneca, también tenemos Sinovac son para segundas dosis únicamente, hay bastante adulto que no habían completado su esquema, esperemos que siga así para termina con el rezago”, indicó.