Ricardo Madrid cierra campaña como candidato a secretario SNTE 53 junto a docentes en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La mañana de este miércoles, Ricardo Madrid candidato a la Secretaría general del SNTE 53 por la planilla Naranja cerró su periodo de campaña ante maestros activos y jubilados de Los Mochis, Sinaloa.

Previo al acto masivo, el abanderado de esta planilla se dijo contento y confiado en que en las elecciones de este viernes resultará ganador afirmando que los ataques que recibió durante el periodo de campaña lo hicieron más fuerte.

“El que nada debe, nada teme, si a alguien tienen que investigar que lo haga, pero a la sección 53 no le entregan ningún recurso como lo hemos explicado, la auditoría sabe en donde están a quienes deben pedirle cuentas, nosotros hemos exigido las cuentas, la hemos pedido y no porque tengamos temor. El maestro sabe de qué está hecha la sección y en vez de que vaya hacia abajo están molestos debido a que no merecen este trato por parte de ninguna autoridad”.

Asimismo, dijo confiar en el Comité que regulará la elección apostando a que ni el estado ni nadie externo al magisterio se entrometa.

Ricardo Madrid cierra campaña junto a docentes en Los Mochis | Foto: Debate

“Será la sociedad que juzgue al gobierno y el magisterio a los contendientes y ya lo hizo. Nos sentimos tranquilos porque sabemos de qué está hecho, sería un abrupto que un gobierno se metiera por primera vez en la vida interna de un sindicato que tiene su espacio, su lugar y el sindicato sabe lo que tiene que hacer, velar por los intereses de nuestros alumnos, maestros, planteles y techos presupuestales”.