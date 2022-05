Rinde protesta Ma. Luisa López Rodríguez como dirigente del OMMPRI Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El Partido Revolucionario Institucional a través del Organismo Nacional de Mujeres Priistas(OMPRI) tomó protesta a la nueva estructura de este organismo en Ahome, que encabezan María Luisa López Rodríguez como la presidenta de este organismo y Evangelina Liera Almodóvar como Secretaria General

El acto protocolario contó con la presencia de la presidenta del comité estatal del PRI Cinthia Valenzuela Langarica e Irma Moreno Ovalle presidenta del OMPRI estatal, así como del presidente del comité municipal en Ahome Cesar Emiliano Gerardo Lugo y la secretaría general Santa Obidia Meza Lugo quienes, conminaron a la nueva dirigencia a trabajar para dignificar la lucha que las mujeres del PRI han realizado a través de los años.

En su mensaje la nueva dirigente del OMPRI Ahome, María Luisa López Rodríguez ratificó el compromiso de trabajar tocando las puertas de las familias ahomenses para llegar a las mujeres y junto con ellas seguir construyendo.

“Vamos con la convicción de que vamos a construir algo bueno, estoy convencido de que vamos a sumar, sé que los seguiremos haciendo porque también sé que hemos estado pasando tiempos difíciles y sé que tenemos que despertar, ante todo engrandecer y consolidar a nuestro partido, el PRI que ha construido de lo que hoy gozamos todos”, apuntó.

En esta toma de protesta fungieron como testigos de honor importantes cuadros priistas como la Diputada Local Deysi Judith Ayala, Bernardino Antelo Esper, el ex presidente municipal Policarpo Infante Fierro, las ex diputadas locales Fernanda Rivera y Elvira Vega Audelo, así como la ex presidenta del PRI Nora Alicia Arellano.

Además, Maribel Sánchez Solís y Perla Trujillo dirigencia saliente y representantes de secretarias, sectores y organizaciones afiliadas al Partido Revolucionario Institucional.