Rocha Moya promete echar a andar el Hospital Integral de El Carrizo, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Después de años de su construcción y promesas de ser habilitado, el Hospital Integral del Valle de El Carrizo podría iniciar operaciones este mismo año, prometió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sobre está infraestructura, el funcionario estatal comentó que incluso, la Secretaría de Obras Públicas del estado ya se encuentra haciendo un levantamiento sobre las necesidades que existen a fin de adecuarlo a las necesidades de atención médica de aquella zona del municipio.

"Ya mandé al de Obras Públicas está muy deteriorado el edificio lo vamos a reconstruir lo vamos a arreglar, ya tengo calculado el número de médicos que necesitamos y de enfermeras ya lanzamos una convocatoria para contratar a las enfermeras y médicos de por ahí, vamos a tener especialistas, hay algunas clases que las tenemos que crear porque no existen, ahí necesitamos un rol de unas 20 enfermeras y vamos a contratar a todos ya tengo el cálculo".

En ese sentido, aseguró que ya tiene el cálculo de cuánto cuesta arreglarlo, mejorar el equipamiento y sostenerlo por año aunque no dio a conocer cifras.

"El estado absorbería este costo por ahora la Secretaría de Salud, va a ser este año es cosa de meses no puedo precisar les porque no me han dicho cuánto tarda la reparación cómo hay que meterle algunos millones de pesos tenemos que visitar y eso te lleva por lo menos un mes y medio", abundó.