Rodolfo, un carrocero de Los Mochis que ve siempre hacia adelante

Los Mochis, Sinaloa.- Rodolfo Acosta Urías, nacido en la zona serrana de Sinaloa, para ser exacto en la comunidad El Veranito. Destinado a ser carrocero, pues lleva 50 años en ello.

Comentó que desde temprana edad se vino a vivir a esta ciudad de Los Mochis en busca de una oportunidad de trabajo, pues como no tuvo la oportunidad de estudiar, se vio obligado a trabajar para poder llevar el sustento a su casa.

“Cuando llegué de mi rancho, comencé a trabajar en un abarrote, pero eso no era lo mío, posteriormente decidí trabajar como mecánico, pero tampoco era lo mío y de ahí comencé a hacer trabajos en un taller de carrocería, hasta que aprendí bien el oficio”, resaltó.

Leer más: Precaristas de Ahome acudirán con el gobernador Rubén Rocha

Don Rodolfo señaló que la mecánica no era lo suyo, por lo que se inclinó a la carrocería, que es un noble oficio que le dio para darle estudios, alimento y vestido a sus hijos, los cuales ya son mayores de edad e independientes.

“Lo poco o mucho que ganó en este oficio es para mí y mi esposa, afortunadamente a mis hijos les pude dar hasta donde pude, no hubo abundancia, pero no carencias”, enfatizó.

Aprendió el oficio

Precisó que cuando salió de su rancho tenía 16 años de edad y que no se arrepiente de haber aprendido el oficio de carrocería, pues lo aprendió y le gustó ser eso, pues sus 50 años como carrocero lo respaldan.

“Tengo 71 años de edad, yo ya no trabajo de lleno en esto, solamente hago trabajos a conocidos, este taller es mío, pero yo ya estoy pensionado; los trabajos que hago ahora es para los amigos, y lo hago porque me gusta hacerlo”, puntualizó.

El carrocero señaló que tiene dos hijos, una mujer y un hombre, pero al varón no le gustó el oficio de carrocero, ya que, a pesar de haberle enseñado, no le vio futuro, por lo que ya no le insistió para que aprendiera la carrocería.

“No soy el mejor carrocero, pero lo que hago, lo hago bien. Prueba de ello es que quienes me conocen o son mis amigos, les hago trabajos, pues saben que es garantía. Y no es que lo diga yo, pero soy bueno en lo que hago”, enfatizó.

Leer más: Choix se pondrá bullanguero con su alegre Carnaval

Don Rodolfo señaló que no ha dejado de trabajar porque la carrocería, aparte de su trabajo, es su pasión, ya que lo que hace, y lo hace bien.