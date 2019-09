Rodri no merecía morir así; el municipio debe responder

Los Mochis, Sinaloa.- Con profundo dolor, impotencia y angustia de no saber cómo enfrentar el momento, familiares de Rodrigo sólo piden dos cosas: que Dios les dé pronta resignación y, lo más importante, que se haga justicia.

Francis Ruiz, hermana del joven que el pasado fin de semana perdió la vida al caerle encima el camión recolector de basura cuando este cayó en un socavón en la colonia Álamos 1, declaró para EL DEBATE que esta tragedia tiene consternada a toda la familia, pero en especial a sus papás y los dos niños que se quedaron sin su padre.

Dolor

Con el dolor reflejado en su cara, dijo que su hermano no merecía morir de esa forma ni a tan temprana edad, pues tenía apenas 32 años, por lo que llamó irresponsables a las autoridades municipales.

“Es algo muy difícil, no lo podemos superar porque él era papá y mamá. Él se quedó a cargo de sus niños, quienes dependían de él y mis papás también. Estamos destrozados, nos dicen que eso ya se había reportado varias veces, por qué no tomaron cartas en el asunto, nos sentimos impotentes”.

Rodri, como lo llamaban sus seres queridos, era el menor de ocho hijos de la familia Ruiz, de Campo Seco, perteneciente a la sindicatura de Charay, El Fuerte.

“El niño tiene 11 y la niña tiene 7 años. Mis papás están destrozados, imagínate, era el hijo más pequeño y el sustento de la familia”.

Agregó que aunado a esta tragedia, la familia tenía apenas cuatro días de haberle dado sepultura a otra integrante.

“Yo tenía apenas cuatro días de haber dado sepultura a mi hija, iba de misa cuando me hablaron por lo de mi hermano, imagínate el dolor con estas dos pérdidas”.

El infortunado era la segunda vez que laboraba en PASA, y de acuerdo a su hermana, era muy querido entre sus compañeros.

“Era buen trabajador, era querido, hacía deporte, jugaba futbol, de hecho ayer (domingo) lo cargaron en el estadio, se dedicaba a trabajar, a hacer deporte y a cuidar a sus hijos y a mis papás. Todavía no lo procesamos, él salió a trabajar y cuándo nos íbamos a imaginar que no iba a regresar”.

De igual forma, comentó que integrantes del sindicato de trabajadores de PASA estuvieron el domingo en el domicilio, dejando un poco de dinero para cubrir el gasto del panteón.

“Yo creo que también se tiene que hacer responsable el municipio por lo que pasó, no sólo le pueden echar la culpa a la empresa que, claro trabajaba con ellos, pero pienso que el municipio también tiene mucha responsabilidad porque ya había antecedente de este socavón”.

Por qué no arreglaron

Sobre la declaración que diera el alcalde Billy Chapman con relación a la falta de recursos para atender el tema, sostuvo que eso a ellos no les interesa.

“No queremos excusas, no nos interesa, para qué vienen y nos explican de los fondos federales. Alguien que vino me dijo que ya tenían conocimiento, entonces, por qué no hicieron algo, así como le sucedió a mi hermano le pudo suceder a otra persona y le puede pasar a alguien más”.

Por último, pidió al alcalde que realmente tome la situación con responsabilidad y asuma las consecuencias de la omisión.

“Que nos responda, que nos ayude, porque los niños se quedaron sin papá. No queremos promesas, que se haga responsable y si dijo que nos iba a ayudar ojalá que sea verdad”.

Cabe mencionar que todavía la mañana de este lunes nadie del Ayuntamiento de El Fuerte se había presentado en el domicilio de Rodri a fin de brindar ayuda a la familia.

CRONOLOGÍA

08/12/18

El 8 de diciembre del 2018, un niño murió ahogado al caer a un socavón ubicado sobre el bulevar Zacatecas, colonia 72.

El 8 de diciembre del 2018, un niño murió ahogado al caer a un socavón ubicado sobre el bulevar Zacatecas, colonia 72. Foto: EL DEBATE

16/04/2019

Un vehículo revolvedora de cemento que circulaba por el Río Fuerte y R. T. Loaiza cayó a un socavón en la colonia Scally.

Un vehículo revolvedora de cemento que circulaba por el Río Fuerte y R. T. Loaiza cayó a un socavón en la colonia Scally. Foto: EL DEBATE

21/09/2019

Un trabajador de la empresa PASA muere al caer el camión recolector a un socavón en el fraccionamiento Álamos 1.