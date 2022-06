Rompen la carretera de El Maviri para instalar tubo para desagüe de granjas acuícolas

Los Mochis, Sinaloa.- Con maquinaria pesada, trabajadores de una empresa particular rompieron la carretera de El Maviri, en la zona llamada Los Tubos, para desaguar granjas acuícolas.

De acuerdo con el encargado de la obra, se instalará una alcantarilla de polietileno para aumentar el área hidráulica para poder desfogar el agua que está represada a un costado de la carretera, en la parte derecha, yendo para El Maviri, porque no tienen capacidad las obras existentes de la carretera para desfogar el nivel de agua y es necesario hacer una alcantarilla de conducto de 1.50 de diámetro.

"Esa agua viene de arriba porque hay granjas acuícolas, y al tirar agua las granjas acuícolas no tienen capacidad las obras existentes. Esa agua va a pasar del lado de Rosendo G. Castro (ejido) hacia el mar. Esa agua es parte de la marea y la granja".

Agregó que al no pasar esa agua a mar abierto se estaban invadiendo terrenos del ejido Rosendo G. Castro y hay peligro de inundación en caso de un ciclón porque no tiene salida el agua. Comentó que también es para evitar la contaminación en el lugar porque el agua ya no estará estancada.

El encargado de la obra dijo que la constructora cuenta con los permisos correspondientes.

Expuso que quieren terminar los trabajos a la brevedad.

"Nosotros queremos hacerlo a la brevedad, cuando mucho de aquí al miércoles".

Cabe mencionar que la empresa hizo un relleno del mar en días para desviación vehicular, y que no se impida el acceso a El Maviri.