Rubén Rocha Moya pide tiempo para resolver problemáticas en Sinaloa

Sinaloa.- “El hecho de que tiene dos semanas como gobernador no funciona como un argumento para decir que desconoce temas o no está en total conocimiento de ellos”, consideró el columnista de Debate y analista político, Alfredo Brambila, al señalar que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, utiliza la misma estrategia del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al decir que solo tiene tres años en el poder cuando la “mafia del poder” lleva más de 80 y con ello pedir tiempo para resolver ciertos temas.

Dijo que al ahora gobernador se le vio acompañando a Quirino Ordaz Coppel en diferentes eventos, por lo tanto se asume que tiene conocimiento de los diversos temas que quedan pendientes en Sinaloa.

Sin embargo, dijo, la conferencia semanera es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas donde vale la pena reconocer la disposición del gobernador para atender los cuestionamientos de la ciudadanía y de la prensa, “pero la forma es fondo y en este sentido la forma en que se desarrolló la segunda semanera del gobernador Rubén Rocha Moya llama la atención por la forma de responder y es preocupante. En el tema del presupuesto se vio que el gobernador no quería enfrentar el tema de manera absoluta, porque creo que no responde de manera concreta los cuestionamientos que se hacen y es una lástima porque Rubén Rocha Moya es un hombre formado de izquierda, es muy inteligente y reconozco con muchas cualidades intelectuales, pero no aborda el hecho de que a Sinaloa se le esté afectando, por ejemplo, en el reconocimiento al sector de turismo, a la actividad agrícola que todos sabemos que es fundamental para Sinaloa”.

Estrategia

Alfredo Brambila consideró que la forma de responder del gobernador a la prensa sobre la falta de apoyos al campo, diciendo que se ha leído mal, es para encubrir la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar todo el presupuesto a los programas sociales que le garantizan una rentabilidad política.

Asimismo, dijo que espera que en los próximos ejercicios, los periodistas de Sinaloa aprovechen la oportunidad de esta actividad de transparencia que realiza el gobierno de Sinaloa para cuestionar como lo hicieron con Quirino Ordaz Coppel y que se aplique el criterio y capacidad de crítica que hasta ahora se ha tenido para que el gobernador no replique en la semanera la estrategia del presidente donde evita responder de manera frontal y directa. “Ojalá que este ejercicio de la semanera sea verdaderamente de transparencia”, insistió.

Similitudes con la mañanera

En el mismo sentido, Esteban Quintero, también columnista de Debate y analista político, mencionó que en la semanera se observan similitudes en el formato de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, dijo, en la forma de hablar y expresarse.

Había visto otras participaciones de Rubén Rocha ante la prensa, pero ahora que ya lo veo como gobernador noté ciertos ademanes o formas y no sé si tenga algún consejero o asesor político que le pida que se exprese de la misma forma de hablar que el presidente Andrés Manuel, eso de hablar pensado, de tener pausas cuando está pensando las cosas y no sé si sea estrategia por el hecho de ser del mismo partido y la afinidad que tiene el presidente Andrés Manuel con la ciudadanía, pero me parece interesante ver que está copiando algunos ademanes y formas de hablar”, analizó.

Igualmente, Esteban Quintero reconoció que el ejercicio de la semanera es muy bueno para tener contacto directo con la prensa y la ciudadanía, dijo, pero sobre todo que no sea tan desgastante como la mañanera que se realiza diariamente en Palacio Nacional con el presidente de la república.

“El plazo de una semana es un plazo decente, pero el formato como tal no me agrada tanto, el hecho de que el gobernador toque algunos temas muy específicos y después se meta a preguntas de la prensa porque para él podría ser riesgoso el no tener control de los temas de los que esté autorizado manejar”.

En este sentido, el analista político mencionó el apartado donde el gobernador habla de la consulta popular para la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo, donde aclaró que no participará en el ejercicio, pero que, de alguna manera pudiera estar influyendo en el voto y con esto podría incurrir en un error como lo hizo el mismo presidente de la república en tiempos electorales cuando el INE tuvo que intervenir para pedirle que se abstuviera de mencionar ciertos temas.

En general, mencionó Esteban Quintero, el ejercicio fue bueno, donde el gobernador respondió de buena manera, con la información que tenía a la mano. “No lo vi inventando ni vacilando para sacarle la vuelta a los cuestionamientos, pero por su forma de ser tiene una forma de contestar hasta irónica, sin embargo, no lo capté como una forma de rechazo ante las preguntas que le hacían, el tiempo para atender temas, por ejemplo, el de las basificaciones no lo veo correcto, porque ya está en el poder y para eso está el tiempo entre la elección y la toma de protesta para ir planeando cómo se llevará a cabo su gobierno”.

Información brindada

La conferencia de prensa semanera del gobernador Rubén Rocha Moya inició en punto de las 9:00 horas de ayer, donde primero presentó al invitado, el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, quien daría información obtenida en el Foro Mar de Cortés 2021-2022 celebrado el fin de semana en Los Cabos, Baja California.

En este evento, informó el funcionario estatal, se trataron asuntos relacionados con el desarrollo de la región a fin de hacer más competitivo el noroeste del país.

El secretario de Economía en Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel, durante su participación en la conferencia semanera del gobernador Rubén Rocha Moya. Foto: Debate

Asimismo, el gobernador Rubén Rocha Moya informó del planteamiento que se hizo para implementar un crucero nacional que recorra los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sonora y Sinaloa, a fin de impulsar la derrama económica y promover los destinos turísticos que se tienen en esta región. “Pensado en visitar los lugares que no visitan los cruceros grandes. Personalmente yo mantuve la idea de que sea una empresa privada la que tenga el proyecto para no meternos los estados a hacer una paraestatal”.

En este sentido, el gobernador dijo que ya se planteó el tema con el presidente de la república, donde se propuso que sea un grupo de empresarios quienes diseñen el modelo de crucero y puntos de visita.

Dijo que en el mismo Foro Mar de Cortés se planteó el tema de la planta de fertilizantes, la cual podría definirse con la consulta popular a realizarse el próximo 28 de noviembre. Además del tema del presupuesto federal, el cual, dijo, trae un aumento del 6.7 por ciento respecto al año pasado.

Basificación del personal de salud

Al iniciar el ejercicio de preguntas y respuestas, el cual llevó la conferencia de prensa a superar las dos horas de información, el gobernador respondió, primero, el cuestionamiento sobre el personal e salud que mantienen una manifestación desde la semana pasada.

En este sentido, informó que desde que tomó posesión como gobernador, hizo un compromiso con los trabajadores de salud, el cual reiteró en esta semanera, de que a partir del 2022 se iniciará de manera gradual con la basificación del personal.

“No tengo la menor duda que todos nuestros compañeros médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros, etcétera, que están en esta circunstancia tienen toda la razón, muchos tienen 20 años, 25 años, 11 años, 15 años y están volteando para todos lados, porque cuando menos se piensa puede aparecer una base y no se la dan a ellos. Yo tengo 15 días de gobierno denme chancita, no tengan la menor duda que es un problema que lo vamos a resolver”.

Temas de la semanera de Rubén Rocha Moya

1- Mar de Cortés 2021-2022

Planteado por el invitado, Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía de Sinaloa. Participaron Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa.

-Crucero nacional

El gobernador planteó en el Foro Mar de Cortés un crucero nacional que recorra toda la región, incluyendo Sonora, a fin de garantizar la promoción turística local.

-Planta de fertilizantes

La inversión de 100 mil millones de dólares tiene 12 años detenida y se informó que el 28 de noviembre se llevará a cabo la consulta popular que determine el inicio de la obra.

2- Presupuesto federal

Informó de un aumento nominal del 6.7 por ciento respecto al 2021, en breves palabras dijo que a Sinaloa le fue bien con lo designado por los legisladores.

-Buen Fin

Hasta el domingo, dijo, se había recabado 85 millones de pesos en recaudación de impuestos, por lo que genera buena expectativa para Sinaloa.

-Presupuesto al campo

Dijo que se ha leído mal y que siempre se le ha apoyado a la agricultura, pero se ha diseñado de tal manera que no son los mismos renglones. Planteó los precios de garantía y la comercialización.

3- Basificación a trabajadores de salud

A partir del 2022, se empezará a basificar al personal de forma gradual, informó el gobernador. “No tengo la menor duda que todos los que están en esta lucha tienen toda la razón. Denme chancita, no tengan la menor duda de que lo vamos a resolver”.

También dijo que el viernes tendría el análisis de las basificaciones con el nuevo secretario de Salud de Sinaloa.

-Desabasto de medicamentos

Informó de cinco centros nacionales de distribución de medicamentos, uno de ellos, dijo, se instalará en el parque industrial de El Burrión, en octubre del próximo año, y este centro distribuirá a los estados del noroeste, que son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

-Equipamiento de los nuevos hospitales

Insabi se encargará de equipar los nuevos hospitales inaugurados en Sinaloa para la atención de la emergencia por Covid-19 en la administración pasada. Rocha Moya dijo que se invertirá alrededor de 850 millones de pesos para el Hospital General, además de otros.

4- Seguridad

Habló de la mesa de pacificación, donde se analiza que los homicidios dolosos van a la baja, mientras que aumentan los homicidios culposos.

-Presupuesto

Dijo que se dejó un déficit de 2 mil 618 millones de pesos, donde solo 2 mil 500 implica ser destinado para aguinaldos, tema que ya fue planteado a la Federación y que se espera tener un apoyo específico.

-Lámparas y cámaras

Mencionó de la coordinación en materia de seguridad e investigación para dar seguimiento a la destrucción de lámparas y cámaras de seguridad en todo el estado.

-Gasoducto

Los beneficios del proyecto fueron explicados por el invitado, el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, pero el gobernador aclaró que el proyecto se encuentra detenido en territorio yaqui porque no pueden pasar por esa zona.

-Agenda legislativa

Al cuestionarle si realizará propuestas para la agenda legislativa, tomando en cuenta que no se agregaron temas, como la despenalización del aborto. Pidió asesoría de un abogado, pero no respondió.

-Otros temas

-Se preguntó sobre posibles aviadores en la nómina de Gobierno, pero dijo que se investigaría para el próximo lunes.

-Asistencia de Quirino a la boda de Santiago Nieto, dijo que son riesgos políticos que deben admitir.

-Problema laboral de sinaloenses, recomendó analizar la reforma laboral.

Para entender...

Segunda semanera

El lunes 8 de noviembre, el gobernador Rubén Rocha Moya llevó a cabo la primera semanera, es decir, el primer encuentro con la prensa en un ejercicio que realizará de manera semanal para responder los temas coyunturales. En esa ocasión tuvo como invitados a la titular de la Semujeres, Teresa Guerra, al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, y al de Sates, Óscar López Barraza. Ayer se realizó la segunda semanera, donde lo acompañó el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel.