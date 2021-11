Rubén Rocha Moya precisa que serán sólo los ahomenses quienes decidan el futuro de la planta de fertilizantes en Topolobampo

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya fue claro al afirmar que el futuro de la planta de fertilizantes que la empresa GPO pretende construir en Topolobampo, dependerá del resultado de la consulta que se propondrá a la sociedad de Ahome, y serán solamente ellos quienes decidan si se continúa o no con este proyecto.

Así lo precisó durante su segunda Conferencia Semanera, desde Palacio de Gobierno, en la cual estuvo acompañado por el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, quien también se refirió a este proyecto, donde se prevé una inversión total de 5 mil millones de dólares, es decir, alrededor de 100 mil millones de pesos, y la generación de 2 mil 400 empleos tan sólo en su construcción y 20 mil empleos directos e indirectos durante su operación.

Por ello, el gobernador Rubén Rocha Moya hizo un llamado a la población del municipio de Ahome para que vote este domingo 28 de noviembre, a favor o en contra, pero que se manifieste, porque sólo ellos serán quienes determinen si continúa este proyecto.

“Yo no tengo por qué decirles a los sinaloenses de esa zona por qué voten, lo que quiero decirles nada más: háganlo, den su opinión a favor o en contra, necesitamos saber si se puede o no se puede y ya no estar esperando. Esa inversión sería muy importante, nosotros estamos partiendo de la idea que no tiene un riesgo el tema, incluso, el MIA, la Manifestación de Impacto Ambiental ya se dio, se dio desde el 14”, dijo.

Al iniciar su Conferencia Semanera, el gobernador del estado de Sinaloa comentó que éste fue un tema que abordó el pasado viernes durante su participación en el Foro Mar de Cortés, celebrado en San José del Cabo, pues el tema era precisamente oportunidades de inversión para los cinco estados que colindan con este litoral, Sinaloa, Sonora, Nayarit y las dos Baja California.

Dijo que en ese marco se explicó que aunque Sinaloa está en primer lugar de competitividad en el noroeste, no tiene inversión extranjera. “¿Qué ocurre? nosotros necesitamos cuidar, llamar la inversión extranjera, pero cuidarla también. Imagínense ustedes que viene una inversión de ese tamaño y tarde 12 años para que todavía no pueda, es una inversión alemana. Cuál es el problema, que los gobiernos no lo orientaron a ese grupo de manera positiva y empezaron a trabajar y dejaron de atender una serie de requisitos que demanda la instalación de una planta de esta naturaleza”, lamentó.

Destacó que la omisión en la atención de las comunidades indígenas, a quienes se les debió invitar a participar en una consulta como lo marca la ley, generó que estos grupos sociales se ampararan y el proyecto se encuentre frenado, como hasta ahora desde hace 12 años.

“Cómo les podemos decir a los inversionistas: vengan, en primer lugar a los alemanes, si tienen 12 años ahí y no se puede echar a andar la planta”, precisó.

De continuar el proyecto, Rubén Rocha explicó que el acuerdo con GPO es que en la generación de los 2 mil 400 empleos para la construcción de la planta se utilice mano de obra local, es decir, no se traerán trabajadores de Alemania, y una vez que entre en operaciones podrá generar entre 14 mil y 20 mil empleos directos e indirectos a través de los proveedores, que también serán empresas de la región.

Por su parte, el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, coincidió en que la planta de Topolobampo será en beneficio para el productor agrícola sinaloense al tener aquí mismo los insumos de fertilizantes, como el amoniaco y la urea, pero también beneficiará al productor sonorense y del resto del país, quienes aprovecharán la producción que se tendría en el estado de dichos insumos que actualmente se importan.

“En esa participación hubo comentarios de los diferentes gobernadores y de algunos empresarios y escritores también. Destaco el tema de la participación de nuestro gobernador Rubén Rocha hablando de diferentes virtudes que podemos tener como grupo de estados y como desarrollos que se están aterrizando en el caso de Sinaloa, en particular, van a ayudar no sólo al desarrollo económico de Sinaloa, sino al desarrollo de la región, diferentes inversiones que van viniendo al estado van a aprovecharse por toda la región y en algunos casos son inversores que van a ayudar a la mejora económica del país”, dijo.

El gobernador Rubén Rocha Moya se refirió también a otro tema de interés común entre los cinco estados que participan en el Foro de Mar de Cortés, como es la creación de una empresa naviera que ofrezca cruceros en esta región, donde se visiten puntos que no forman parte de los itinerarios de los cruceros que regularmente arriban a Mazatlán.

“Este crucero que estamos pensando los cinco estados, sea un crucero que nos visiten lugares que no visitan los cruceros grandes y para eso se había pensado una paraestatal, personalmente yo mantuve la idea en este foro, que soy de la idea que sea una empresa privada, no meternos los estados a hacer una paraestatal, es complicada hacerla tú solo, hacerla entre cinco estados tiene complicación”, comentó.

Señaló que al crearse ese crucero, Topolobampo podría entrar en los itinerarios, para conectar las travesías hacia Santa Rosalía y Puerto Peñasco. “Se piensa en Puerto Peñasco porque hay un aeropuerto cercano muy grande internacional, que es el de Phoenix para que no solo estemos pensando en mover turismo nacional, sino que también haya turismo internacional. Este es un tema importante que lo abordamos ahí”, concluyó.