Rubén Rocha Moya presentará mañana a su gabinete en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Será el día de mañana miércoles cuando oficialmente se presente a todo el gabinete estatal, confirmo Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, el gobernador electo de Sinaloa no precisó el lugar o la hora en donde dará a a conocer quienes lo habrán de acompañar en su periodo.

"Mañana, de Mochis no me acuerdo, ir a Culiacán pero luego les digo, mañana les digo".

En cuanto a las tomas de protesta de los alcaldes, Rubén Rocha Moya sostuvo que aún no tiene definido a cuál irá pues ello dependerá de su agenda.

Leer más: Quirino Ordaz Coppel, Rubén Rocha Moya y Gerardo Vargas Landeros sostienen reunión en Los Mochis

"No he definido pero está claro que voy a estar en Culiacán pero no tengo todavía pero alguno puedo salir aunque todavía no lo tengo definido. El presidente lo dijo desde un principio no va a ir a la toma de posesión, va a venir ya lo acordamos estuve con él y su gabinete, no me da tiempo para ir a la toma de protesta de otro gobernador".