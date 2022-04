Rubén Rocha Moya presume buen comportamiento está Semana Santa en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Durante su visita por centros recreativos del municipio de Ahome este viernes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya presumió del buen comportamiento que ha tenido la ciudadanía durante estos días de Semana Santa.

Entrevistado al respecto se refirió a que se tiene el dato de 2 millones de visitantes en todos los destinos turísticos y recreativos del estado de Sinaloa.

"Me da gusto que la gente no desprecia las playas que tenemos, arreglamos todas las carreteras para que no tengan problemas, vimos que estuvieran presentes los auxilios de requerirse, Cruz Roja, Bomberos, hay más de 10 mil elementos de los cuerpos de auxilio para que estemos bien".

El funcionario estatal sostuvo que decidió visitar San Miguel por lo que representa en su cultura Yoreme haciendo hincapié en que tiene gran afecto a este punto de Ahome.

Rubén Rocha presume buen comportamiento en Sinaloa | Foto: Debate

"Es muy significativo para mí San Miguel. Son nuestras tradiciones, nuestro origen y es algo que tenemos que preservar, trabajar para que se mantengan. Me gustan muchos estos actos, los vamos a apoyar además para que se prevalezcan nuestra originalidad".

Por último, pidió a la ciudadanía mantener los protocolos de seguridad activos a fin de continuar por el buen camino que se ha tenido hasta el momento.

Cabe mencionar que el gobernador se hizo acompañar por el alcalde Gerardo Vargas Landeros y otros funcionarios del gobierno municipal.