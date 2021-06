Rubén Rocha Moya tendrá que detonar nuevas inversiones en Sinaloa: Juan Pablo Castañón

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de lo mucho o lo poco que se ha podido lograr en los últimos años, el gobernador electo en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tendrá una gran responsabilidad y deberá trabajar para detonar más y mejores inversiones, declaró Juan Pablo Castañón Castañón.

El ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial comentó que hay proyectos que están detenidos y que deben sin duda empujarse.

“El gran reto del próximo gobernador de Sinaloa será atraer proyectos de infraestructura que detonen inversión privada después de que se realicen estos proyectos; la conectividad del norte de Sinaloa con Chihuahua, el Puerto de Topolobampo con Chihuahua y las presas que son una infraestructura y es una demanda que la población está esperanzada en que se pueda concretar las presas del sur del estado que verdaderamente necesitamos”, indicó.

Cuestionado sobre la contienda registrada el pasado domingo en donde imperaron los hechos violentos, calificó como algo lamentable que no sólo afectó el proceso en ese momento, sino que pudiera traer consecuencias graves en las siguientes contiendas.

“Es muy lamentable para el municipio de Ahome, para Sinaloa y para México, debemos de lamentarnos y no nos puede volver a suceder, no se vale que los intereses políticos lleguen a la violencia y no es correcto”.

En ese sentido, señaló que quienes lleguen a los poderes deben “sanar las heridas” haciendo hicapié en que ese tema no puede estar por encima de lo que el estado y el municipio necesitan para crecer y desarrollarse.

“Quien llegue y cuando lleguen deben de sanar las heridas porque esto no nos puede volver a suceder, el alcalde y todos los integrantes del Cabildo, debe de hacer un gran sentido de unidad y de inclusión porque no puede quedar nadie por fuera y hay heridos en política”, abundó.

