Ruelas pide que no se cuelguen medallas ajenas

Los Mochis, Sinaloa.- Al calor del 2018 algunos actores políticos buscan un lugar para estar dentro de la próxima contienda electoral; sin embargo, esto lo están haciendo a través de malos comentarios y tergiversando el trabajo y resultado que el gobierno municipal ha hecho, señaló el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave.

Ante ello, sin dar nombres, Ruelas Echave pidió que no se “cuelguen” medallas que no les corresponder ni traten de engañar a la ciudadanía adjudicándose el trabajo que su administración ha hecho.

LLAMADO

“Mi único mensaje es que sean respetuosos de los gobiernos y de lo que se ha hecho de parte del gobierno. Yo he sido muy respetuosos con ellos y tanto en lo privado como en lo público hay que ser respetuosos. Si no han ayudado, nada más que no estorben es lo único que les pido”, abundó ayer en el acto de entrega de los trabajos de pavimentación de una calle en el campo pesquero El Colorado.

Puntualizó que todos los días trabajan para que las cosas sucedan y los resultados ahí están visibles con la atracción de más y mejores obras. “Muchas veces ya con el interés del 2018 ya empiezan a prometer cosas que no van a cumplir y yo creo que no se vale. Yo creo que he sido respetuoso y de la misma manera voy a exigir que sean respetuoso”.

RECORRIDO

Invitó a los que hasta ahora visitan las comunidades a que se den las vueltas que tengan que dar y “ojalá que terminen de conocer el municipio y, sobre todo, que vean lo que se está haciendo para que vean como el gobierno de Quirino Ordaz Coppel está dando resultados”.

Asimismo, Ruelas Echave aceptó que hay legisladores federales que le han ayudado para que proyectos importantes para ciudad se lleven a cabo.

“Tengo la fortuna de tener dos diputados federales de este distrito que me han ayudado mucho, que sí se han preocupado, que me han preguntado y que me han ayudado a generar los recursos federales para que las cosas se vayan dando y le pongo nombre y apellido porque creo que hay que ser agradecidos, es Enrique Jackson y Bernardino Antelo”.

Con respecto a los diputados locales y el trabajo y disposición que han tenido para el municipio, no respondió.

TE PUEDE INTERESAR: