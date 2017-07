Ruelas suspende al Síndico de Higuera de Zaragoza

Los Mochis, Sinaloa.- Evidentemente molesto, el alcalde Álvaro Ruelas Echave corrió al síndico de Higuera de Zaragoza, Gonzalo León de San Isidro, en donde el mandatario municipal realizaría un evento.

El Síndico encontró a Ruelas Echave a fin de saludarlo pero para su sorpresa, éste le dijo que debía retirarse ya que estaba suspendido a partir de hoy.

Ante este hecho incómodo, Gonzalo León criticó el proceder del presidente alegando que desconocía su suspensión, pues hasta minutos antes de que iniciara el evento se le había notificado.

"Por supuesto que no estoy de acuerdo, ni con que me suspendieran ni tampoco con que me hubiera corrido, creo que hay formas y estos temas se tratan en corto, me dijo que al rato lo íbamos a platicar en su oficina", asentó.