Rufino vende dulces típicos en San Miguel Zapotitlán, municipio de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Don Rufino Arredondo y su esposa Natalia son orgullosos vendedores de dulces típicos. Juntos recorren las fiestas populares de México ofreciendo su dulce mercancía.

Cada año acuden a San Miguel Zapotitlán a la celebración de la Semana Santa yoreme, pero desde 2020 se esfuerzan por resistir la pandemia y evitar el cierre. Están viviendo el momento más complicado en décadas de trabajo.

Los dulces que ofrecen son elaborados artesanalmente por sus familiares en San Miguel de Allende, Guanajuato. Cada pieza lleva un trabajo y dedicación extraordinaria.

Sus productos tienen magia, porque al probarlos, hacen regresar a sus clientes a la más dulce de sus infancias.

Sus repisas están atiborradas de sabores, colores y aromas que alegran la vista y endulzan los paladares. Nadie se va de su puesto con el corazón vacío.

En su labor diaria los acompañan sus nietos y herederos de una tradición, Ángel y Lupita, juntos intentan rescatar su oficio y fuente de vida.

Dependen de la venta del día para mantenerse a flote. Pronto se irán de San Miguel Zapotitlán sin rumbo ni certeza.

La pareja de la tercera edad alberga esperanza mientras espera la llegada de sus clientes, porque en tiempos de coronavirus, la generosidad también se propaga.

"Son tiempos difíciles, casi no hay venta, la gente no compra y se entiende porque no hay dinero, muchos se quedaron sin trabajo. Al llegar al pueblo nos enteramos que varios comerciantes murieron a causa del coronavirus, hemos venido cada año, todos nos conocemos, y ahora sus lugares están vacíos, es muy triste. Nosotros damos gracias a Dios porque estamos vivos, unidos, y con la esperanza de que vendrán tiempos mejores", dijo Rufino.