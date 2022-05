Ruth Díaz Gurría: ¿renunció o el gobernador la “mandó a la banca”?

Sinaloa.- La mañana de ayer, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, habría advertido posibles cambios en la Secretaría de Bienestar, más tarde hizo efectivos los enroques en su gabinete.

Anuncio previo

Entrevistado la mañana de ayer al término de la presentación de la colección literaria de Dámaso Murúa, Rocha Moya advirtió que, por celos profesionales, algunos funcionarios no dejaban trabajar a los subsecretarios, y por ese motivo podría “mandarlos a la banca”.

la insistencia de los medios de comunicación, reveló que uno de los funcionarios con esta situación era Héctor Melesio Cuen Ojeda, pero el problema se solucionó con su salida de la Secretaría de Salud. Otra, dijo, es Ruth Díaz Gurría, quien por la tarde dejó el cargo.

El gobernador del estado tomó protesta a María Inés Pérez Corral como nueva titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides). Asimismo, le dio posesión de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable a Nicté Loi Ceceña Romero, quien sustituye a Pérez Corral por su ascenso a la Secretaría de la misma dependencia.

En el documento que le fue extendido como nombramiento se lee que los sinaloenses se han pronunciado por un gobierno con visión humanística y social, que haga del cumplimiento de los derechos de todos, especialmente de las personas más desfavorecidas, el sentido de su actuación cotidiana.

Ambiente político

El columnista de EL DEBATE Héctor Ponce, quien había puesto el tema sobre la mesa en su columna “Cuartel Político” al dejar al descubierto, al inicio de esta semana, supuestos malos tratos por la titular de la Sebides, habló de la conducta de la funcionaria.

“Suben de tono las quejas contra la secretaria de Bienestar de Sinaloa, Ruth Díaz Gurría, por supuestos abusos de autoridad contra sus subordinados, despidos injustificados y hasta maltrato laboral”, se lee en su columna del pasado lunes 16 de mayo, cuando describió que con gran elegancia y sin mencionar nombres, la entonces subsecretaria de Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, había evidenciado la situación de un pésimo ambiente laboral al interior de la dependencia.

En ese sentido, el columnista destacó que los cambios realizados la tarde de ayer ya estaban anunciados, pero, además, dijo, no se descarta que más adelante se lleven a cabo más despidos de funcionarios de primer nivel. “Era algo que ya se venía venir porque había mucho pleito interno, mucha fricción, y se dice que en otra Secretaría también existen problemas similares, pero ya explotó en Bienestar”.

Sobre la salida de Díaz Gurría, el columnista dijo que había renunciado, seguramente por la presión política tras ser evidenciada por supuestos malos tratos a sus subordinados.

Héctor Ponce recordó que con la alianza Morena-PAS, al partido local le habían tocado dos secretarías: la de Salud, que había asumido Héctor Melesio Cuen Ojeda, y la de Turismo, asumida por Rosario Torres Noriega. La primera, dijo, ya fue desocupada por el exlíder del PAS, mientras que la segunda podría ser la que sufra nuevos cambios.

Contexto

Señalamientos contra funcionaria iniciaron en redes sociales

El pasado fin de semana, la subsecretaría de Bienestar, María Inés Pérez Corral, público en sus redes sociales un texto en el que destaca que hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad: no resignarse. Posteriormente hizo un comentario donde dice que esta frase se aplica también en el ámbito laboral, donde dijo estar muy decepcionada de una persona que pensó era afortunada de conocer, sin embargo, es una persona que cree saberlo todo, no tiene empatía, despide y maltrata a todo mundo de manera impune.

Tras la evidencia en redes sociales, el columnista Héctor Ponce retomó el tema. Posteriormente, el gobernador dejó en claro que podría “mandar a la banca” a la titular de la Sebides por no dejar trabajar a sus subsecretarios “por supuestos celos”.

El Dato

Cambios

María Inés Pérez Corral tomó protesta ayer como secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable del gobierno de Sinaloa, en sustitución de Ruth Díaz Gurría.

Subsecretaría

Nicté Loi Ceceña Romero sustituye a María Inés Pérez Corral en la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, tras el ascenso de Pérez Corral a la Secretaría de la misma dependencia.