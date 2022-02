Ruth necesita un trasplante de riñón; la joven de Los Mochis lucha por su salud

Los Mochis, Sinaloa.- Ruth es una joven de 27 años de edad y aunque pudiera estar en uno de los mejores momentos de su vida, disfrutando con amigos, familia y trabajo, la realidad es que enfrenta uno de los retos más fuertes: luchar por su salud.

Y es que la vecina de esta ciudad de Los Mochis, desde los 9 años de edad su vida cambió al ser diagnosticada con diabetes infantil; desde ese momento su vida sufrió un giro de 180 grados.

Sin embargo y a pesar de estar en lucha diaria para mantener su salud, no pierde la esperanza de recobrarla por completo y hacer su vida lo más normal posible, aunque en este camino se le diagnosticó con insuficiencia renal y ahora necesita un trasplante de riñón.

Pero no todo es malo, después de muchos estudios entre familiares para determinar quién era compatible para este procedimiento, solamente un amigo ha sido considerado como el posible donador, por lo que ahora tienen que buscar los recursos para lograr la cirugía.

“Desafortunadamente por lo de la pandemia (de Covid-19) en el Seguro (IMSS) no me atendían, me tuve que atender por fuera, busqué donadores y nadie de mi familia fue compatible. Un amigo me dijo que él quería ser, se hizo todos los estudios y hasta ahorita todo va bien”, indicó.

Actualmente, Ruth recibe hasta cuatro diálisis al día en el IMSS, pero adicional a ello también recibe un tratamiento que resulta muy caro y complicado de llevarlo al pie de la letra. Es por ello que se organiza una rifa de platillos de mariscos a fin de recaudar recursos para los gastos médicos que implican su padecimiento.

“Pinto cuadros y los rifo, ahora me dieron la opción de los dos platillos a 100 pesos los números y 100 números; llevo vendidos como cuatro nada más, es del restaurante La Casa de Don Gato.”

Quien desee ayudar a Ruth puede comunicarse de manera directa a su teléfono 6681 73 35 60 o buscar información en el facebook Unidos por Ruth.