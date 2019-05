SCT abandona trabajos en la carretera Ohuira por protestas

Los Mochis, Sinaloa.- Por un extenso conflicto con los pobladores del ejido Morelos que exigen indemnización o la administración de los terrenos donde se realiza la obra, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) suspenderá permanentemente la reparación del Libramiento Oriente de Los Mochis.

El director de la SCT en Sinaloa, José Refugio Ávila Muro, señaló que la suspensión será en 4 de 7 kilómetros de obra la cual consideraba una inversión proveniente del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) de 23 millones de pesos, por lo que se dejarán de ejercer entre 13 y 15 millones de pesos, los cuales podrán ser invertidos en otras obras prioritarias.

Conflicto

“Ellos manifiestan que 4 de 7 kilómetros están en sus terrenos y es donde no permiten que se trabaje; los otros tres kilómetros ya los construimos y lo que haremos es que nos retiraremos de ahí; el camino no es federal, los recursos son del Fonden, y si no les interesa y no le sirve pues suspenderemos la obra, le ahorraremos dinero a la federación, y ahí quedará para que se reasigne la obra”.

Señaló que los habitantes tienen una demanda ante un tribunal agrario en donde piden que se les paguen sus terrenos y que a pesar de ser un camino que comunica a sus comunidades ellos no lo permitieron.

Próximas reparaciones

Asimismo, Ávila Muro mencionó que se están haciendo licitaciones para reparar el puente caído que se encuentra a la altura de la sindicatura El Carrizo y será en el próximo mes cuando se empiece a trabajar.

“Se van a construir nuevamente los dos puentes dañados, quitaremos lo que queda de los puentes. Los motivos de que no se iniciaran los trabajos es que se tuvo que realizar un nuevo proyecto ejecutivo para reconstruir el puente y con nuevas características para que no se vuelvan a dañar con un fenómeno meteorológico”.

Agregó que cada puente costará alrededor de 20 millones de pesos. “A finales de junio ya estaremos trabajando en esta zona”.

Por último, señaló que las rúas federales se encuentran en óptimas condiciones sin algún problema.