SEPyC anuncia un nuevo preescolar para Los Mochis

Los Mochis, Sin. En una cercanía con las madres de familia de diversas colonias y comunidades del municipio de Ahome quienes solicitaban un lugar para que sus hijos puedan obtener su derecho a la educación, el secretario de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López anunció una nueva escuela de educación preescolar que estará operando el próximo mes de enero en el oriente de la ciudad de Los Mochis.

Esto el marco de la visita al Jardín de Niños Alonso Lujambio Irazábal en la colonia Las Flores II, el secretario de SEPyC señaló que este nuevo plantel será otorgado a través de la fundación Nissan quién será quien construya esta escuela.

“Lo que estamos buscando es que en enero tengan una nueva escuela, acabo de hablar con la asociación Nissan y nos comentaron que en enero ya estará la escuela y mientras tanto estaremos buscando un lugar para que los niños que no alcanzaron lugar en algún preescolar puedan estar obteniendo clases en un turno vespertino o en otro lugar; en enero ya estará lista la escuela”

Asimismo, Mejía López informó a los padres de familia que la educación de sus hijos estará garantizada por lo que se buscará entre el día de ayer y hoy que sus hijos reciban clases en un turno vespertino dentro de los planteles cercanos.

Por su parte, Carmen Escalante Valencia, de la comunidad indígena La Playita de Casillas y el Gatal en el municipio de Sinaloa, externó al secretario las malas condiciones en las que se encuentran sus planteles escolares los cuales no cuentan con energía eléctrica y sus instalaciones están en un muy mal estado.

Nosotros tenemos tomado el plantel, las condiciones son completamente deplorables, los techos se están cayendo, los niños no cuentan con luz eléctrica, no tienen techumbre, no cuentan con aire acondicionado, los techos están colgados, necesito que vaya usted mismo a verificar este plantel y no vamos a permitir acceso hasta que no nos pongan atención”, explicó.