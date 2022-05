SEPyC e Isife, mudos ante demandas en primaria de Ahome Independencia

Los Mochis, Sinaloa.- Sin respuesta por parte de ninguna autoridad educativa, así es como están los padres de familia de la primaria José María Morelos del ejido Ahome Independencia, en el municipio de Ahome, a cinco días de haber tomado el plantel, en exigencia de que les solucionen tanto desperfecto que tiene el edificio y que pone en peligro a los más de 360 estudiantes que alberga.

Al pie del cañón

Guadalupe Gutiérrez señaló que a pesar de este silencio de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife), seguirán exigiendo que les arreglen la techumbre, que está a punto del colapso, y que les rehabiliten la subestación eléctrica porque solo pueden prender los aires acondicionados de 8:00 a 10:00 de la mañana y luego apagarlos porque una pastilla inservible sobrecalienta el sistema y puede ocasionar una desgracia.

“No nos vamos a mover hasta que nos hagan caso. La vida de nuestros hijos vale todo esto que estamos haciendo.”

Se buscó a Sara Bajonera Sánchez, directora de la escuela, y a Daniel Martínez Ríos, supervisor escolar, pero ninguno atendió el llamado para conocer su versión o alguna respuesta de la SEPyC.

Liberan en la Jaramillo

Mientras tanto, la primaria Gabriel M. López de la colonia Rubén Jaramillo, en la ciudad de Los Mochis, fue liberada ayer, luego de que autoridades educativas y sindicales llegaran a un acuerdo con las madres de familia.

Es decir, se les confirmó que la solicitud por 35 aires acondicionados ya está hecha y podría ser la siguiente semana cuando lleguen equipos adicionales a los 4 que recibieron.

La madre de familia Reyna Beltrán dijo que la situación del calor ya es insostenible y los niños no pueden acudir al plantel bajo esas circunstancias, y sobre la propuesta de que regresaran a la modalidad virtual no era viable pues muchas familias no tenían las condiciones para hacerlo.

“La sugerencia es abrir la escuela para que los niños vengan y tomen clases de 8:00 a 10:30 o a las 11:00 horas, pero con la condición que el día viernes se nos solucione el problema de un aire por salón con un abanico para que el día lunes ya estén instalados y el resto de los equipos sería entrando”.

Madres de familia exigen mejoras en las escuelas

Durante las últimas semanas, al menos 5 escuelas han sido tomadas o se han dado manifestaciones en demanda de mejoras en las instituciones.