SEPyC plantea un regreso a clases en Sinaloa socialmente útil y no improvisado

Sinaloa.- Si las situaciones lo permiten para enero, tal como lo ha anunciado el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel, es importante estar listos y preparados para el regreso a clases presenciales, manifestó Juan Alfonso Mejía López.

"Cuando digo si las situaciones lo permiten es que sabemos que viene el mes de diciembre, que hay que acatar las disposiciones de la Secretaría de Salud, y regresando en enero veremos cómo se comporta el semáforo, pero en todo momento lo que debo decir es que desde la SEPyC planteamos un regreso que sea socialmente útil y que no sea improvisado, así es que estaremos listos si las condiciones así se nos presentan".

El secretario de Educación Pública en el estado de Sinaloa comentó que hay un Consejo Nacional de Salubridad que es el que regula, pero que estarán atentos si existe alguna reglamentación o disposición que permita ejercer la soberanía de los estados en todo momento.

"Sinaloa por ejemplo tiene pues básicamente 15 municipios que están en verde en el plan que hemos propuesto para un regreso cuando esto suceda, uno de los principios para nosotros es la territorialidad, esto no es lo mismo pensar en un kínder o en una primaria que esté Goros que pensar que esté aquí en Los Mochis o poder compararlo con un campo agrícola que se encuentren en Navolato, entonces habrá que tomar en cuenta los contextos y la posibilidad de acción de nuestras escuelas que son 5 mil 800".

De esta manera, comentó que en algunos campos agrícolas de Sinaloa se están dando clases presenciales porque se encontraron disposiciones que le son útil la comunidad, como es el caso de Campo Agrícola Cachanillas en el municipio de Elota.

Añadió que el principio de territorialidad vendría a bien, pero tiene que estar atentos a las disposiciones.

"Ahorita el propio secretario de Educación (Esteban Moctezuma) nos puso como ejemplo ahí algunos campos agrícolas donde de común acuerdo con el campo, con los jornaleros de manera específica con la empresa con la Secretaría de Salud, lo recalco, la Secretaría de Salud, se han encontrado las distintas disposiciones y ahí le es útil a la comunidad encontrar la posibilidad de tener clases presenciales y debo decirlo que ya empezamos en algunas de estas situaciones donde le ayuda socialmente a la comunidad".

Dijo que intentaron hacer esto mismo en cuatro o cinco municipios, pero que la lógica nacional necesitaba forzosamente que la Secretaría de Salud federal diera su aval.

Agregó que la Secretaría federal se está planteando esta posibilidad hacia los próximos meses.

"Vamos a ponerle atención a los próximas semanas, de tal forma forma que creo que será importante pensar en los contextos. Otro ejemplo, pensemos en la Secretaría, en las secundarias generales técnicas, por ejemplo, son secundarias que tienen grandes espacios y donde son secundarias, pienso en Cosalá que estuve ahí hace poco y donde me decían los maestros: es que nosotros hemos podido estar en comunicación presencial una vez a la semana con distintos alumnos, cuidando la sana distancia, las distintas disposiciones, pero resolvemos dudas, y así como me lo comentaron en Cosalá me pasó en Elota, me pasó en Navolato y me pasó en Guasave.

Añadió que así como lo planteó Esteban Moctezuma, pensar en la posibilidad de un regreso, en todo momento tuviera que ver con generar consensos hacia delante, en la comunidad.

"Y ahí insisto, es muy importante que sea socialmente útil, que lo necesite la comunidad, pienso en aquellas madres de familia que tienen que salir a trabajar y que tienen tres hijos y que no hay nadie quién pueda estar ahí apoyándolas, y se verían de una forma encontrar en la escuela ese soporte, pues les daría un gran apoyo".

El funcionario estatal dijo que en Sinaloa con el gobernador Quirino Ordaz ha habido una deserción de 1.8 por ciento, gracias a una estrategia que se empezó desde marzo y que se llama "Desde hoy a la escuela", que involucró mover las fechas de preinscripción en línea, flexibilizar todos los requisitos que se tenían, incluso enviar cartas.