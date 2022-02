SEPyC realiza primera Expo Educativa en Los Mochis para difundir la preparatoria abierta

Los Mochis, Sinaloa.- La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Ahome inauguró hoy Expo Educativa "Formando conocimiento hacia el futuro" en la Plazuela 27 de Septiembre de la ciudad de Los Mochis.

Con este evento, el cual durará hasta el día de mañana en un horario de 8:00 a 17:00 horas, busca que las personas que no han terminado la preparatoria o deseen incursionarla, se informen que que la SEPyC cuenta con el servicio de preparatoria abierta a través de un plan de estudios de 22 módulos.

El interesado puede elegir la trayectoria, el lugar y el horario de estudios que mayormente le convengan.

Leer más: Docentes de Conalep en Los Mochis amenazan con irse a huelga

"Decirles que hay una oferta educativa donde pudieran participar, que por cuestiones ajenas algunos alumnos no pueden continuar en una prepa escolarizada, es una oferta libre, donde utilizan sus tiempos para terminarla", dijo Alegrando Brito Acuña.

El jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en Ahome, informó que son 22 módulos y en cada módulo hay exámenes que resolver, pero que si se aplican, en cuatro o cinco meses pudieran tener el certificado.

"No es nada más para alumnos que van terminando secundaria, es también para personas que ya tienen tiempo que no pudieron terminar la prepa, mayores de edad o adultos que pueden inscribirse también".

Por su parte, Gilda Mariot Vidales, coordinadora estatal de preparatoria abierta, expuso que después de los 15 años, las personas pueden ingresar a preparatoria abierta.

Dijo que la preparatoria abierta es un sistema no escolarizado en el cual los alumnos estudian a su propio ritmo, ellos manejan la cantidad de exámenes que van a presentar, los cuales van desde uno a 4 exámenes mensuales.

Leer más: Limpian las escuelas en Ahome tras regreso a clases presenciales

"La pandemia no nos puede detener, ellos no están yendo a una escuela, los jóvenes no van a una escuela, los jóvenes son autodidactas. Los invito a incorporarse, a leer y prepararse para presentarse, si tú quieres, tú puedes".