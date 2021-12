SNTE 53 en el norte de Sinaloa rompe mesa negociadora con la SEPyC

Los Mochis, Sinaloa.- A 38 días de iniciada la administración de la Cuarta Transformación en Sinaloa y porque considera que no se respetan acuerdos tomados por administraciones anteriores, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 53 rompió ayer todo tipo de diálogo con la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC).

En conferencia de prensa en la que participaron Juan de Jesús Armenta Armenta, coordinador de Cobaes Regional de Ahome del SNTE 53, así como José Luis Rivera Durán, coordinador del sindicato región Fuerte-Choix, Alma Dinora Miranda Mondaca, coordinadora del SNTE 53 en Ahome, manifestó tajante que la dirigencia sindical pide respeto a la SEPyC, además de exigirle a las autoridades de la secretaría que como ha sido siempre sea hoy: que la SEPyC se dedique a la política educativa y deje al SNTE 53 continuar con la política laboral.

“No les corresponde a ellos esta última. Que no estén interfiriendo ni usurpando funciones del SNTE porque no les corresponde”, explicó la lideresa sindical. Y es que de acuerdo con Miranda Mondaca, después de mucho insistir a la SEPyC, fueron recibidos en la mesa negociadora pero solo para que la dirección de Educación Primaria pretendiera ser unilateral y no respetar acuerdos anteriores a esta administración estatal.

“El equipo del SNTE 53 encabezado por el secretario general, el profesor José Fernando Sandoval, se levantó de la mesa en la que pretendían negociar por no encontrar puntos de acuerdo ni respeto ni conciliación por parte de la dirección de Educación Primaria.”

Demandan respeto a la propuesta sindical y acuerdos bilaterales, y en especial piden respeto a la titular de Educación Primaria en Sinaloa, Graciela Grijalva.

Ante esta situación, el gremio magisterial en Sinaloa confía que con la intervención del gobernador Rubén Rocha Moya se logre establecer una mesa de diálogos y acuerdos donde se respete al SNTE 53 para poder transitar por el bien de los jóvenes y niños en las escuelas, así como el respeto a los derechos laborales de los trabajadores aglutinados en el SNTE 53. “Con el SNTE todo, sin el SNTE, nada”, advirtió Miranda Mondaca.