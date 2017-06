SP señala que entregó a detenidos a barandilla sin golpes

El Fuerte, Sinaloa.- A ocho días de la desaparición de dos jóvenes de Tres Garantías que fueron detenidos en El Sifón y presuntamente puestos en libertad en la sindicatura de Mochicahui la madrugada del miércoles 22 de junio, el subdirector de Seguridad Pública de El Fuerte, Nathanael Téllez, señaló que su personal llevó a los detenidos al Tribunal de Barandilla sin ningún golpe y que es responsabilidad del licenciado el dejarlos en libertad o no tras alguna falta al bando, pero que después de dejarlos los agentes municipales ya no tienen injerencia en si salen o no los detenidos.

“Tenemos fotos en la plataforma del ingreso de los muchachos a Barandilla en las que se ve que los jóvenes no están golpeados como se dijo. Además, el tribunal no me los recibe si estuvieran golpeados”, dijo Nathanael Téllez.

Luego de que los familiares de Federico López Rodríguez manifestaran haber acudido en su búsqueda al enterarse del arresto y al no hallarlos y notar que no había firmado la hoja de salida con su nombre, sino solo con la huella digital cuando sabe leer y escribir.

Además de que les comentaron haber visto al joven muy golpeado, por lo que interpusieron una denuncia ante la Vicefiscalía Región Norte por desaparición forzada ya que los jóvenes no regresaron a sus domicilios.