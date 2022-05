SSA en el norte de Sinaloa está en alerta por hepatitis infantil aguda

Los Mochis, Sinaloa.- Tras los primeros 4 casos de hepatitis aguda infantil en el estado de Nuevo León, la Jurisdicción Sanitaria 01 se mantiene en alerta, aunque no se ha detectado esta enfermedad en el estado de Sinaloa.

“Nuestra incidencia de hepatitis, podemos decir de tipo A, está dentro de cauces normales. Afortunadamente no hemos tenido sospechas de casos de la hepatitis de etiología desconocida, hasta ahorita, y esperemos que realmente no tengamos, y que todo eso quede circunscrito a ciertas áreas, y que a nosotros no nos llegue”, manifestó Víctor Manuel Lim Zavala.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 comentó que la causa de ese tipo de hepatitis no se ha determinado.

Vigilancia

“Nosotros ahorita vigilamos cuál es la tendencia, cuál es la frecuencia o incidencia de las hepatitis y nos damos cuenta de que hay algún problema si se elevara esa incidencia de hepatitis en nuestra población. Son padecimientos que están sujetos a vigilancia epidemiológica y constantemente se está vigilando.”

Comentó que desde la semana pasada les llegó una alerta epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología para vigilar este padecimiento.

“Es lógico que vivimos en un ambiente globalizado, donde los movimientos de las poblaciones se dan y existe la probabilidad o el riesgo, pero hasta ahorita no hemos tenido.”

Hepatitis de etiología desconocida

Los más grave es que estos casos de hepatitis son de etiología desconocida porque no se encuentra todavía el agente causal, dijo Víctor Manuel Lim.