Sacudida de mandos en Seguridad Pública de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Lo lógico ocurrió: los comandantes de los ocho cuadrantes de Seguridad Pública de Ahome en la ciudad fueron removidos tras los escándalos por los robos de policías a ciudadanos que provocaron la caída de Juan Manuel Figueroa Fong como subsecretario de la corporación.

No solo ellos, sino también “tronaron” el comandante del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE) y el coordinador de comandantes en la zona urbana, quien es el encargado ahora de la seguridad en el primer cuadro de la ciudad.

El director operativo de la corporación, Ariel Robles, fue ratificado en el cargo, al igual que el comandante de sindicaturas, Denis Castro Valdez, y el comandante del Grupo de Operaciones Tácticas Rural (Goter), Rubén Ruelas López.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, informó que los comandantes en las 7 sindicaturas fueron ratificados por los resultados, y porque en la zona rural no hay quejas ciudadanas.

Los vicios

Para el analista Tomás Chávez, en el caso de la Policía hace mucho que están esos vicios y es muy difícil erradicar. Consideró que el alcalde Gerardo Vargas Landeros ha actuado de manera correcta al iniciar proceso de investigación, pero no solo eso, sino que ha dejado claro que no pasará por alto ningún hecho indebido. Dijo que no ha sido omiso ante las denuncias ciudadanas.

El orden

Por su parte, el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla, dijo que “lo que consideramos que debe de hacer el presidente municipal es poner un hasta aquí a estas situaciones. Si no pueden los funcionarios o la gente de abajo, pues que los corra, el que no agarre el rollo que lo corra”. Eso antes de que al alcalde se le “salgan las cosas más de control”. Es por eso que pidió que el alcalde ponga orden.

Te recomendamos leer:

La voz del experto

Cambios es muestra de que no se va a solapar

“No estoy satisfecho pero sí conforme con el cambio que se hizo ya que eso es una clara muestra de que no se van a solapar las malas actitudes de los policías, no vamos a permitir como gobierno arbitrariedades. Se le da el voto de confianza al titular de Seguridad Pública para que actúe de manera correcta en caso de que los elementos policíacos cometan alguna irregularidad.”: Carlos Roberto Valle, Comisión de Seguridad del cabildo.