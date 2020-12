Sala Regional Guadalajara del TEPJF revoca resolución del Tribunal Electoral de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa (Teesin) al considerar que sí procede la inejecución de sentencia presentada por la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, en contra de Tesorería y Administración del Ayuntamiento de Ahome. Es decir, la Sala Regional regresa el caso al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para que cumpla, para que sancione a los involucrados.

Como se informó el 31 de octubre, con tres votos a favor y dos en contra, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa había declarado improcedente la inejecución de sentencia que presentó la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites por considerar que lo había hecho a destiempo. (Puede leer: Teesin detiene inejecución de sentencia contra el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno).

Así, la síndica procuradora se inconformó ante la Sala Regional al considerar que la sentencia no ha sido cumplida por algunas de las autoridades municipales vinculadas, principalmente por la tesorera, que no entrega ni los cheques ni los desgloses de los gastos, solo de manera general. Tampoco el administrador, Gilberto Estrada, quien ha hecho caso omiso a las solicitudes de la síndica procuradora.

El recurso se había considerado improcedente debido a que el 13 de julio el Tribunal dictó la sentencia, mientras que el documento incidental se presentó el 29 de septiembre, rebasando el plazo que es de 30 días, los cuales debe comenzar a contar una vez notificadas las partes. Sin embargo, la síndica demostró que su proceso es de tracto sucesivo, durará hasta que termine su cargo.

“La última inejecución de sentencia que se había metido, que nos habían dicho que estaba fuera de tiempo, es de tracto sucesivo… es decir, hasta que yo salga como síndica procuradora esto va a seguir”, explicó la síndica al saber la resolución de la Sala Regional de Guadalajara.

Angelina Valenzuela, síndica procuradora de Ahome. Foto: Debate

Sanciones

Explicó que con esta inejecución de sentencia la Sala Regional cumple y sanciona lo que ella ha estado diciendo contra la tesorera y el administrador. “No están dando los cheques, ni desglosada la información financiera. La dan en general, pero contablemente trae muchas fallas y cuando pido la información me la niegan. Cuando los contadores me dicen que hay un dinero desviado, tengo que pedir números, estados de cuenta, pero como siempre batallo para que me los den”.

La resolución es la SG-JDC-157/2020. La sesión de la Sala Regional se realizó ayer. En la página en línea se asienta:

“Al resolver el juicio ciudadano 157 de este año, el pleno de la Sala Regional determinó que el Tribunal local pasó por alto que el escrito incidental presentado por la actora tiene relación con un plazo indeterminado, y que, ante la incertidumbre de la fecha en que se verificó el incumplimiento, el plazo de treinta días para alegar la correspondiente inejecución se debió computar a partir de que la actora manifestó tener conocimiento, o en su defecto, desde la presentación del escrito incidental. Por lo que se revocó el desechamiento de la responsable a efecto de que dicte una nueva resolución en la que tenga por cumplido el requisito de oportunidad del incidente y que, de no advertir alguna otra cuestión que impida conocer del asunto, realice el estudio correspondiente”.